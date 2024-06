La prima seduta del Consiglio comunale in trasferta ai Romiti: definita la data

Come annunciato, il primo consiglio comunale del secondo mandato di Gian Luca Zattini si terrà nel palazzetto dello sport di via Sapinia, nel cuore del quartiere Romiti. Un luogo simbolico della parte della città più duramente colpita dall'alluvione, punto di riferimento in quei tragici giorni di fine maggio per famiglie e volontari, forze dell’ordine e protezione civile, centro di raccolta e distribuzione di beni di prima necessità e generi alimentari per i più fragili. Portare la prima seduta del Consiglio fuori dal Palazzo Comunale e nel cuore del quartiere più colpito dall'alluvione è stato anche salutato con favore dal coordinatore del quartiere Stefano Valmori. La data scelta è quella di martedì 2 luglio, alle 15.30. La prima seduta, come di rito, sarà dedicata al giuramento del sindaco e alla proclamazione degli eletti. L'assise, come primo atto politico, dovrà poi votare il presidente del Consiglio comunale e nominare i capigruppo. Per la data del 2 luglio quindi la squadra di giunta dovrà essere definita.