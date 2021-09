Primo giorno di scuola con la consegna dei diplomi di maturità al Saffi-Alberti

Si svolgerà lunedì 13 settembre, alle 10, all’istituto tecnico "Saffi-Alberti" di Forlì la cerimonia di consegna dei diplomi. La scuola riapre e riprende anche le attività rimaste in sospeso, come la consegna dei diplomi dei propri ragazzi. La cerimonia è un momento molto importante per l’istituto perché segna la fine di un percorso di studi e nello stesso tempo l’inizio di un nuovo anno pieno di aspettative e speranze per tutti. Introdurranno l’evento il dirigente scolastico Giovanni Maria Ghidetti e l’assessore alla scuola Paola Casara.

I diplomi verranno consegnati singolarmente per l’indirizzo Tessile, abbigliamento e moda dal referente qualità e comunicazione della Doreland, Giulia Ventrucci; per l’indirizzo biotecnologie ambiente e sanitario dal presidente dell’Ordine degli infermieri di Forlì- Cesena Marco Senni e dal responsabile del gruppo culturale dell’ordine dei Medici, Omero Giorgi; per l’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio dal presidente del collegio dei Geometri Paolo Maltoni. La manifestazione sarà un momento significativo e importante per i partecipanti e soprattutto vuole essere un augurio di un inizio nuovo e sereno.