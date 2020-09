Primo giorno di scuola, Zattini: "Ripartiamo con entusiasmo. Segnale di rinascita"

Lunedì 14 settembre 2020. Un giorno speciale. Sembra passato un secolo da quel 22 febbraio, l'ultima volta che le classi hanno ospitato professori e studenti prima dell'esplosione della pandemia da covid-19. L'emergenza sanitaria non è finita, ma la ripresa delle lezioni a scuola è il segnale verso quel tanto sospirato ritorno alla normalità. Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e l'assessore alla Scuola e Formazione, Paola Casara, hanno partecipato lunedì all'inaugurazione dell'anno scolastico del Centro di Formazione Professionale Cnos-Fap, diretto da Sergio Barbat. L'istituto presenta aule riqualificate nuovi spazi per la didattica e i laboratori. "La sfida che li riguarda è la più grande di sempre, ma anche la più stimolante", evidenziano gli amministratori.

"Partiamo con entusiasmo, consapevoli del momento e delle difficoltà che incontreremo, ma disposti tutti a metterci in gioco", scrive su Facebook il sindaco. "Il primo giorno di scuola è da sempre un momento denso di tanti significati e quest’anno, dopo la tragedia che abbiamo vissuto e che purtroppo ancora aleggia minacciosa sulle nostre vite, lo è ancora di più - evidenzia il primo cittadino -. Lo vorrei interpretare come una rinascita, una ripartenza. La nostra città ha dimostrato ancora una volta la sua forza, la sua capacità di resistere e ripartire. Le sue attività economiche e sociali si sono rimesse in moto con coraggio e intelligenza. Ora tocca alla scuola ripartire".

"Tutte le istituzioni, scolastiche e non, hanno lavorato per offrire spazi adeguati e sicuri che permettano di ritornare in classe e di farlo in presenza - sottolinea Zattini -. La scuola è incontro, condivisione, apprendimento ma soprattutto è la sintesi di un momento educativo. Partiamo con entusiasmo, consapevoli del momento e delle difficoltà che incontreremo ma disposti tutti a metterci in gioco". Dal sindaco infine un appello: avere "pazienza, ma sono certo che insieme riusciremo a passare un anno meraviglioso. In questi mesi ho temuto di non poter vivere questo momento, di non poter regalare alla mia nipotina e a tutti i bambini e bambine di questa città la gioia del loro primo giorno di scuola. Ci siamo arrivati grazie allo sforzo di tutti e il mio è un immenso grazie ed un abbraccio caloroso a tutti".

"E' un giorno speciale, una nuova ripartenza, un ritorno a spazi di normalità, dopo sei mesi di distanza - esclama Casara -. Sono tante le emozioni che provo ma una prevale su tutte, il desiderio di vedere i bambini e i ragazzi insieme, di percepirne l’energia, scrutarne gli sguardi, ascoltare le voci e gli strilli e ammirare i loro sorrisi. Mai come ora è chiaro che la scuola è vita, è un valore di comunità, è fatta da persone, (non dai banchi), l’educazione è il motore essenziale per garantire il futuro del nostro Paese. Non mancheranno le difficoltà ma le supereremo insieme, ognuno farà la sua parte e il senso di responsabilità collettivo ci guiderà, ne sono certa. Buon inizio a tutti".