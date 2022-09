Si torna in classe, è suonata la prima campanella: "Massimo impegno per il successo formativo"

È suonata la campanella per i 51.997 iscritti, per l’anno scolastico 2022/2023, nelle scuole statali della provincia di Forlì-Cesena (46.821 al netto delle scuole per l'infanzia). Il 40,2% della popolazione scolastica frequenta le scuole primarie, il 21,6% frequenta le scuole secondarie di primo grado e il 38,21% le scuole secondarie di secondo grado. Così Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna nel messaggio di augurio rivolto a studenti e personale scolastico: "Gli anni appena trascorsi sono stati molto difficili per il Paese, e in particolare per la scuola - esordisce -. Nel 2021, in Italia, il tasso di uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione si è attestato al 12,7%; in regione il tasso di abbandono scolastico è, invece, in netto calo ed è passato dal 13,2% del 2014 al 9,9% del 2021, ben al di sotto della media italiana e linea con l’obiettivo europeo del 10%. Dobbiamo continuare, perciò, a lavorare in questa direzione e resta come obiettivo prioritario quello di lavorare per un sistema territoriale della conoscenza e dei saperi che investa sulle persone, sulle loro competenze e sulle loro capacità e creatività".

"Dobbiamo impegnarci ancora di più per rafforzare il percorso portato avanti in questi anni nella nostra regione per garantire a tutte e tutti il successo formativo. Secondo l’ultimo rapporto Invalsi, infatti, tra il 2019 e il 2021, in Italia, il 7,5% degli studenti arrivano al diploma di scuola superiore senza le competenze minime necessarie per entrare nel mondo del lavoro e dell’Università. Un numero troppo elevato, sebbene in diminuzione nell’ultimo anno, perciò serve una scuola aperta, accogliente e sicura con percorsi e strumenti didattici innovativi che accompagnino la crescita e garantiscano una formazione di qualità. Per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi, la Camera della Romagna è impegnata sulla linea strategica ‘Competenze,orientamento, formazione al lavoro e supporto al placement’ e prosegue la collaborazione con il sistema degli istituti superiori al fine di migliorare la connessione tra sistema scolastico e sistema delle imprese".