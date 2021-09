L'atteso ritorno sui banchi, "è l'inizio di una 'nuova scuola': si riparte con i sanificatori anti-virus e muffe

13 settembre 2021, il primo giorno di scuola in presenza dopo un anno scolastico, quello 2020-2021, condizionato dall'epidemia da covid-19 e didattica a distanza. Il virus non è scomparso, ma il ritorno sui banchi di tutti gli studenti è un segnale verso la tanta auspicata normalità. Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e l'assessore alle politiche educative Paola Casara hanno inaugurato il primo giorno di scuola alla media "Palmezzano". Un giorno speciale, che sicuramente rimarrà nella memoria collettiva degli alunni in primis, ma anche di insegnanti, genitori e nonni.

"Questo e il giorno piu importante dell’anno - ha sottolineato il sindaco Zattini -. E' il momento che piu mi emoziona e che quest’anno assume un significato ancora piu profondo. Ci eravamo lasciati con l’obiettivo di ripartire in presenza, rispettosi delle norme anti-covid ma seduti ai banchi di scuola, l’uno di fianco all’altro e con la voglia di condividere idee e conoscenze. Ci eravamo lasciati con l’impegno assunto da questa Amministrazione di fare tutto cio che era possibile per riconsegnare a studenti ed insegnati una scuola piu sicura, pronta a confrontarsi con le conseguenze del covid e le sfide della ripartenza. Fin dal primo giorno, abbiamo lavorato senza sosta con i nostri uffici per un nuovo inizio, per una “nuova scuola”".

Riprende il primo cittadino: "Con grande emozione e una nota di orgoglio, possiamo dire che ce l’abbiamo fatta. In tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di nostra competenza, abbiamo fatto installare 840 sanificatori dell’aria per assicurare la permanenza degli studenti in ambienti controllati e con ridotta possibilita di diffusione di virus, batteri e muffe. Abbiamo speso piu di 200mila euro di risorse comunali per coprire 66 plessi scolastici e 500 ambienti tra aule e mense, ma non abbiamo mai avuto alcuna perplessita su quale fosse la priorita di questa Amministrazione. La nostra priorita sono i ragazzi e il loro futuro. Su di loro e sulla scuola continueremo a investire senza porci limitazioni. Con il cuore colmo di gioia, auguro a tutti gli studenti, gli insegnanti e il personale scolastico di questa citta un buon rientro in classe. Non perdete mai la fiducia in voi stessi. Siete il nostro orgoglio".

"Un augurio sincero e affettuoso ai più giovani che oggi affrontano una nuova importante esperienza, un passaggio significativo che molti di noi conservano fra i ricordi indelebili della vita", arriva dal parlamentare della Lega, Jacopo Morrone: "Auspico che per tutti i nuovi alunni questo sia un inizio proficuo e ricco di belle esperienze. Allo stesso modo rivolgo gli auguri a tutti gli alunni e studenti che già hanno maturato uno o più anni di studio. Educazione, istruzione e formazione sono fondamentali per la vostra crescita personale e per il futuro lavorativo e professionale che vi aspetta. Un sentito augurio, infine, a tutti i docenti che tanta importanza e responsabilità hanno nella vita di tutti gli studenti, per una loro completa realizzazione come cittadini e come persone".