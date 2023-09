Il primo giorno di scuola a Meldola, il sindaco Cavallucci: "I libri formeranno i vostri pensieri e scriverete idee e sentimenti"

"Voglio augurare a ragazzi e ragazze, agli insegnanti e a tutto il personale un buon anno scolastico". Queste le parole del sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, in occasione della prima campanella dell'anno scolastico 2023-2024. "Per i più piccoli è il primo giorno in un mondo nuovo e inesplorato, un tuffo in una realtà diversa, un momento emozionante - prosegue Cavallucci -. Per i più grandi, ricomincia un percorso di studio in cui apprendere insieme tutto ciò che gli uomini e le donne hanno fatto nella storia per capire la realtà e il significato del nostro stare nel mondo".

"A scuola - si rivolge il sindaco ai bimbi - imparerete a leggere i libri che formeranno i vostri pensieri, a scrivere le parole con cui comunicare le vostre idee e ad esprimere i vostri sentimenti, i vostri desideri, i vostri progetti, a usare i numeri per misurare e comprendere la realtà, a immaginarla e disegnarla attraverso l’arte. Incontrerete delle maestre e dei maestri che vi trasmetteranno il loro sapere, ma che soprattutto cercheranno di insegnarvi ad amare voi stessi e gli altri, ad avere passioni, a cercare di conoscere e comprendere le persone e le cose, a fare e a gestire gli sforzi, la fatica necessari per trovare il vostro posto nella vita e nella società".