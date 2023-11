Primo intervento del Comune sull'ex Eridania da quando è diventata pubblica: sfalciata la vegetazione

Prima opera di manutenzione dell'area Ex Eridania da parte del Comune, dopo l'acquisizione dell'area dismessa all'asta fallimentare. E' stato terminato mercoledì un intervento di pulizia della vegetazione e sterpaglie in particolare lungo il perimetro della vasta area, che oltre al vecchio opificio contiene diversi ettari a verde. Sono stati necessari oltre una decina di viaggi di camion per portare via quanto sfalciato. "Era necessario il ripristino della strada perimetrale per motivi di sicurezza, oltre che eliminare la vegetazione infestante lungo via Gorizia, che stava dando problemi per insetti e topi", spiega l'assessore al Patrimonio Vittorio Cicognani.

Cicognani spiega poi che non sono stati toccati alberi, ma solo arbusti e vegetazione infestante. E non è l'unico intervento in previsione: "Abbiamo anche asportato il fango rimanente e il lavoro successivo sarà il ripristino della recinzione abbattuta". Nel momento di massima crisi per l'alluvione, infatti, fu autorizzato lo stoccaggio provvisorio dei fanghi rimossi dal quartiere San Benedetto. "L'opera di pulizia è inoltre necessaria per l'accesso dei tecnici e per valutare successivi interventi", conclude Cicognani.