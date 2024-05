Primo Maggio, il Vescovo: "San Pellegrino ispiri il servizio di chi si prende cura spiritualmente dei malati"

Come da tradizione, il 1° maggio è solennità di San Pellegrino per Forlì. Nell’omelia della messa delle 10.30, il vescovo Livio Corazza ha invitato a riflettere sul “mondo della sanità”, “la condizione dei malati, le azioni di cura e di custodia del sistema sanitario”, che sono “le più grandi conquiste dei nostri tempi” ma che “rischiano di tornare selettive”. E, al contempo, “non possiamo non ricordare l’importanza dell’accompagnamento spirituale”. A vent’anni dalla costruzione della nuova sede dell’ospedale Morgagni, “non dimentichiamo l’opera dei cappellani dell’ospedale e dei volontari ospedalieri”. La vicenda di San Pellegrino “ispiri il servizio prezioso di coloro che si prendono cura spiritualmente dei malati e il loro servizio sia valorizzato, riconosciuto” perché “tutti i malati hanno bisogno di non sentirsi soli, di avere qualcuno accanto che renda visibile la vicinanza di Dio e della nostra umanità”. Pertanto, ha concluso il Vescovo: “Come Pellegrino abbiamo bisogno di guarire le nostre relazioni a volte malate, abbiamo bisogno di vivere in comunità nella Chiesa e nel mondo. Dobbiamo imparare a camminare insieme e pensare al bene comune”.



Il Santo forlivese “non era un prete, uno studioso, un dottore della Chiesa – ha aggiunto il Vescovo – ma, pur non essendoci suoi discorsi scritti o sue meditazioni, possiamo dire che nella sua vita ci ha lasciato tre parole”.

La prima è “scusa”, cioè “la parola della svolta”: “la richiesta di perdono è seguita dal pentimento”. Il riferimento è allo schiaffo dato al superiore dell’ordine dei Servi di Maria, Filippo Benizi, mandato dal Papa a Forlì per ricondurre a obbedienza i forlivesi. “Allo schiaffo ricevuto – sottolinea Livio Corazza – Filippo non reagisce, e questa mancata reazione per San Pellegrino è una scossa, si riprende e rincorre il frate che stava dirigendosi verso Forlimpopoli, lo raggiunge al Ronco, s’inginocchia a chiede perdono”.

La seconda parola è “eccomi”, come “quando ha chiesto di entrare in convento” rendendosi conto “che è una chiamata di Dio a cui ha risposto sì”. “Non conosciamo il suo travaglio interiore, sappiamo che ha compiuto un lungo percorso, è passato dall’ira alla vita di comunità, dove bisogna essere pazienti, non troppo permalosi, custodendo la fede. Ha compiuto un cammino spirituale e umano non da poco. Non è lo stesso che si era lasciato prendere dall’ira da ragazzo. Non si è però spento, non è venuto meno il suo carattere: il Signore non vuole persone spente nella Chiesa”.

La terza parola è “grazie”: dopo anni di vita da semplice frate, “a causa di una sua scelta di non sedersi mai si ammala a una gamba, il medico decide di amputarla ma nella notte San Pellegrino si trascina davanti al crocifisso per pregare e viene guarito”.



Pellegrino dunque è “il Santo muto che parla con le ginocchia, con i fatti”, cioè la sua vita “è preghiera col corpo, con tutto se stesso”. Possiamo dunque intuire che queste tre parole evidenziate dal Vescovo possano essere la traccia per seguire il suo cammino. Parole “semplici e decisive” non solo per il vissuto in più punti misterioso del Santo, ma “decisive anche per la nostra vita” perché “entrano in profondità”.