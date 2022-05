Primo Maggio, la pioggia stoppa il concerto in Piazza Saffi. I sindacati: "Sarà recuperato"

Primo Maggio nel Forlivese. Le organizzazioni sindacali Cgil Cisl e Uil ringraziano le lavoratrici e i lavoratori e la cittadinanza che è intervenuta nelle iniziative per la celebrazione del primo maggio nelle tante piazze che hanno visto protagonista il lavoro: Forlì, Modigliana, Tredozio, Meldola Forlimpopoli, Bertinoro, Santa Sofia, Predappio, Premilcuore, Portico e San Benedetto, Castrocaro Terme e Terra del Sole.

"Si ringraziano anche i volontari che hanno dedicato il loro tempo per la riuscita degli eventi. Tante le iniziative partecipate a partire da una bellissima Piazza Saffi che ha resistito fino a che la pioggia non ha più permesso il proseguimento dell'evento.

Si ringraziano anche le istituzioni intervenute e i musicisti e artisti che hanno reso questo Primo maggio una giornata di Festa.

La pioggia ha sospeso il Concertone in Piazza Saffi ma è volontà dei sindacati e dell'Amministrazione Comunale di Forlì recuperare il concerto per permettere alle ragazze e ai ragazzi che non hanno potuto suonare di avere un altro momento per la loro esibizione. Un primo maggio per la Pace e per il Lavoro, tanti i temi che le organizzazioni sindacali affronteranno nelle prossime settimane per restituire potere di acquisto ai salari e alle pensioni, per chiedere giustizia sociale e climatica, per dare dignità al lavoro. Buon Primo Maggio".