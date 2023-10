Primo Memorial Dino Amadori, il ringraziamento dell'associazione nata in ricordo del professore

Va all'Istituto Oncologico Romagnolo il ricavato del primo Memorial Dino Amadori, disputatosi lo scorso 23 settembre. Complessivamente sono stati raccolti 1500 euro. Dall'associazione Dino Amadori, per voce del presidente Giovanni Amadori, arriva il ringraziamento "a tutti i sostenitori e tutti i volontari per il contributo (non solo economico) che regalandoci tempo ed idee hanno permesso l’ottima riuscita del primo Memorial Dino Amadori. Come associazione, co-organizzatrice del Torneo dedicato al professore, ci è venuto naturale devolvere il ricavato dell’iniziativa all’istituto fondato da mio padre, il suo Ior. La donazione è avvenuta per il tramite del Forlì FC, interamente contabilizzata dalla società di calcio forlivese". "Ringrazio tutti i bambini che hanno partecipato a questo primo evento sportivo in eterno ricordo di mio padre - conclude l'avvocato Giovanni Amadori -. Non dimentichiamo di ringraziare anche tutti coloro che “da dietro le quinte” hanno reso speciale questo evento sportivo. I tanti volontari della nostra Associazione, l’associazione italiana sottufficiali sezione forlivese e Avis Forlì, quest’ultima da sempre partner della nostra Associazione Dino Amadori. Questa iniziativa è un segno di continuità per ciò che il prof ha regalato a tutti noi: anche tra questi giovanissimi atleti che sono il nostro futuro".