La Compagnia forlivese “Quelli della Via” protagonista a Faenza di uno dei primi spettacoli del dopo alluvione. Si è svolto venerdì mattina, nella centralissima piazza del Popolo, il concerto “L’arcobaleno dei sogni” guidato dal gruppo teatrale giovanile Quelli della Via, davanti ad oltre 1300 bambini delle scuole elementari. L’iniziativa, promossa dall’Associazione di volontariato “Insieme a te” di Faenza, ha suggellato un percorso proposto a tutti gli istituti didattici primari della città manfreda, con l’obiettivo di favorire l’inclusione dei bambini con disabilità, tramite la creazione di un gioco da tavolo.

“In questi giorni bui e faticosi per il popolo faentino - comunica il coordinatore del gruppo, Paolo Baccarini - ci siamo interrogati, assieme agli amministratori locali - se proporre o meno l’evento. Alla fine è stata determinante la scelta del sindaco Massimo Isola e dell’assessore Martina Laghi, di mantenere lo spettacolo come segno di speranza per tanti bambini e famiglie”. Il gruppo teatrale forlivese si è così esibito in un vero e proprio viaggio fra fiabe, canti e danze, “dove riscoprire i valori che ci abitano e cercare insieme la strada per perseguirli”. Filo conduttore di tutto sono state le fiabe scritte da Matteo Corzani, sempre alternate a canti inediti: “Nei nostri lavori - continua Baccarini - il pubblico diventa protagonista, tenendo il ritmo con i cantanti tramite body-percussion e segnando in LIS (Lingua Italiana dei Segni) le parole chiave proposte”.

Alla fine, “L’arcobaleno dei sogni” ha preso il sopravvento in una piazza fino a quel momento attonita, creando una vera e propria danza di colori e voci, in grado di far riscoprire che “insieme ci si può rialzare da ogni caduta”. “Tu sei bellezza”, cantava 800 anni fa San Francesco. La Compagnia Quelli della Via nasce nel 2016 proprio da questo desiderio di “percorrere insieme la via della fede e dell’arte per riscoprirsi strumenti di luce e bellezza”. Il gruppo ha acquisito una certa notorietà a Forlì e non solo, nell’ottobre 2018, durante le celebrazioni per i 15 anni della scomparsa della missionaria forlivese Annalena Tonelli.

“Se all’epoca - ricorda Paolo - ci siamo cimentati con il musical “Il fiore del deserto”, con più di 12 date nel territorio forlivese e nazionale e tappe da Roma a Vicenza, nel 2021 abbiamo proposto “Benedetta sia la vita! Riscoprire la propria luce nell’incontro con Benedetta Bianchi Porro”, con 5 date dal vivo e una trasposizione video per raggiungere il pubblico anche durante la pandemia. “Oggi - si legge sul web in compagniaquellidellavia.it - siamo un gruppo formato da quasi un centinaio di iscritti, tra bambini, giovani e adulti, di qualunque nazionalità e credo, ma legati dalla stessa idea di bellezza e dalla voglia di testimoniare che “Al di fuori dell’amore, nulla ha senso (Annalena Tonelli)”.

Dall’ottobre 2020, il gruppo si è costituto in Associazione di Promozione Sociale, con l’obiettivo di collaborare con le realtà presenti sul territorio, in un sistema che mette in rete i bisogni educativi che emergono (Caritas, Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, Comune, scuole). Prosegue in questi giorni la possibilità per i genitori di iscrivere bambini e ragazzi ai percorsi estivi di Quelli della Via. La proposta di Centro estivo è in convenzione con il Comune di Forlì ed avrà luogo, presso la parrocchia della Santissima Trinità. “E’ aperta a tutti per potere essere strumenti vivi e presenti nel centro storico della nostra meravigliosa città”. Per informazioni contattare direttamente Giulia: 3491033354.