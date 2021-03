Forlì rimette le ali: il volo da Catania con una cinquantina di passeggeri 'battezza' la riapertura

Forlì rimette le ali. Ci sono voluti 8 anni per la ripartenza, ma l'aeroporto Luigi Ridolfi, oggetto di un profondo restyling, torna a rivedere il primo volo commerciale dopo un lungo stop. L'occcasione è stata alle 21.30 con l'arrivo del velivolo griffato Ego Airways, che copre la linea Catania-Forlì. L'aereo si è fatto attendere, giunto con una mezzoretta di ritardo, ed è ripartito intorno alle 22.15 per far ritorno in Sicilia con una cinquantina di viaggiatori diretti nell'isola, non prima di esser celebrato con il "water cannon". L'attesa è stata stemperata col taglio della torta e il brindisi per festeggiare la piena operatività dello scalo. Un'operativa tutt'altro che scontata: il "Ridolfi", infatti, è ripartito in piena "zona rossa", in un momento in cui è necessario avere in tasca l'autocertificazione per arrivare a Forlimpopoli, figuriamoci in Sicilia. La pagina più triste dell'aeroporto "Luigi Ridolfi" venne scritta il 29 marzo del 2013, quando da via Seganti decollò l'ultimo volo commerciale: compagnia Wizz Air, destinazione Cluj-Napoca. 2924 giorni dopo lo scalo mercuriale risorse con la gestione di Forlì Airport.

"Noi facciamo la nostra gara - spiega un emozionato presidente di 'FA' Giuseppe Silvestrini -. Abbiamo un aeroporto rimesso a nuovo, sede di scuole di volo, università, tecnologia avanzata, che mira a diventare un polo europeo di formazione e manutenzione, a cui si aggiungono i passeggeri per sviluppare tante opportunità con tour operator e gli operatori della costa". Aggiunge il sindaco Gian Luca Zattini da parte sua: "In futuro mi aspetto di vedere qualche turista nelle nostra piazza Saffi prima di prendere il volo, per godersi la bellezza di San Mercuriale e le mostre del San Domenico".

E mercoledì si fa il bis: di prima mattina tocca alla rotta con Palermo, della compagnia Lumiwings, con partenza da via Seganti alle 8.40 e ritorno a Forlì alle 12.25. Diverse le tappe che hanno rilanciato lo scalo cittadino, la più importante il 6 maggio del 2020, quando Enac ha consegnato il "Certificato di Aeroporto", ultimo atto amministrativo a completamento della procedura di certificazione del Ridolfi, tornato idoneo ai voli commerciali sia passeggeri che merci effettuati con aeromobili adibiti al trasporto di oltre dieci persone e dal peso di oltre 5 tonnellate. La pandemia da covid-19 ha rallentato la programmazione, ma intanto lo scalo è stato già sfruttato da due squadre di calcio di serie A, la Juventus di Cristiano Ronaldo e la Lazio di Ciro Immobile, atterrate in Romagna poichè impegnate al Manuzzi di Cesena per gli impegni di campionato contro lo Spezia.

Sono 23 le destinazioni che Forlì Airport ha messo a disposizione dei viaggiatori. Con Ego Airways si volerà per Ibiza, Mykonos Olbia-Costa Smeralda, Catania, Lamezia Terme, Bari, Brindisi e Cagliari. Lumiwings metterà a disposizioni altre mete italiani ed europee: Trapani, Palermo, Rodi, Corfù, Cefalonia (Grecia), Katowice e Lodz in Polonia, Praga, Odessa (Ucraina), Craiova e Arad (Romania). Con Air Horizont Forlì sarà collegata con Budapest, Bilbao e Amburgo, mentre con Air Dolomiti, si spiccherà il volo verso Monaco di Baviera (3 maggio). I collegamenti con le isole turistiche partiranno da giugno.