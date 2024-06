Giovani alle urne, l'emozione del primo voto a 18 anni: " Avevo il cuore in gola e le mani mi tremavano"

La sua prima volta, quella del voto a 18 anni. Anche Giada è entrata nell’età adulta, andando in cabina per esprimere la propria opinione e credere in quella politica che negli ultimi anni ha deluso le aspettative dei ragazzi di oggi, quelli che poi un domani riceveranno il testimone. E così Giada, dai valori solidi di educazione alla cittadinanza imparati in famiglia, si è recata alle urne e ha espresso le sue preferenze.



“Quando sono entrata in sezione elettorale - racconta Giada - con tutte quelle luci, quelle schede colorate e quelle persone che mi chiedevano il documento, la scheda e poi se era la prima volta che votavo e così via, le mani mi tremavano". Quando è stato il momento di entrare nella cabina di votazione, confessa, "avevo il cuore in gola. Avevo paura di sbagliarmi fra i simboli, le preferenze, la matita che uso solo a scuola e mi hanno detto essere copiativa, ma che vuol dire?".

Quando ha espresso la sua preferenza, confessa, "mi venuto in mente ciò che ho imparato proprio sui banchi riguardo ai diritti delle donne che hanno votato per la prima volta nel 1946, un grande risultato per tutte noi". Conclude la diciottenne: "E’ stato sicuramente un giorno bellissimo quello del 10 marzo di quell’anno, ma lo è stato altrettanto per me l’8 giugno 2024, dopo 78 anni, noi ci siamo".