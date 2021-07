Primo weekend senza Polstrada di Rocca, "La sicurezza stradale diminuirà sul territorio"

"Con il tempo si vedrà bene quanto la sicurezza stradale diminuirà sul territorio e in particolare su un collegamento importante come la SS67", evidenziano dal Comitato

Il Comitato Civico SS67, alla vigilia del primo week end senza la Polstrada di Rocca San Casciano, dopo 62 anni di onorato servizio, cala la carta dei dati sull’attività svolta dagli uomini del Distaccamento nel biennio 2018-2019, in assetto normale pre covid. La fonte è quella sindacale del Siulp (Sindacato italiano unitario dei lavoratori della Polizia), guidato a livello provinciale da Roberto Galeotti, e impegnato sin dall’inizio con anche gli altri sindacati e varie altre realtà tra cui l’Asaps di Giordano Biserni, nella mobilitazione per scongiurare la chiusura del presidio di Rocca.

Ecco i dati Siulp sul Distaccamento di Rocca nel 2018-2019: 1.618 servizi esterni svolti, 3.180 violazioni accertate, di cui circa 130 per guida in stato di ebbrezza per alcol o stupefacenti, circa 750 per guida senza cinture, circa 370 per eccesso si velocità; 174 le patenti ritirate; sono poi stati circa 800 gli interventi di soccorso prestato, circa 10.000 i veicoli controllati, e circa 11.700 le persone controllate. Va ricordato che l’organico in forza al Distaccamento era di cinque unità.

"Anche alla luce di questi dati - commentano i coordinatori del Comitato Civico SS67, Vincenzo Bongiorno, Alessandro Ferrini e Riccardo Ragazzini - con il tempo si vedrà bene quanto la sicurezza stradale diminuirà sul territorio e in particolare su un collegamento importante come la SS67. Come Comitato, allora, con chi vorrà starci chiederemo al Ministro dell’Interno e al Governo di turno che il Distaccamento sia riaperto. Ovviamente i giochi della recente chiusura sono fatti, ma la partita per chiederne la riapertura è tutta da giocare. Non ci assoceremo mai a sentimenti di rassegnazione, nella convinzione che il campo delle buone battaglie non si abbandona mai".