Principio d'incendio nello scantinato di una palazzina: intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenuti nel tardo pomeriggio di giovedì a Castrocaro per un principio d'incendio in uno scantinato di una palazzina in via Marconi. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto poco dopo le 16.30. Dal comando di viale Roma sono partite due squadre, che hanno provveduto a spegnere il focolaio, che non ha causato danni a beni materiali. Nessuna persona ha riportato conseguenze fisiche. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area, anche con l'utilizzo di ventilatori poichè le fiamme avevano sviluppato una densa nuvola di fumo, sfumata poi in pochi minuti. Per chiarire le cause che hanno innescato il rogo sono intervenute le forze dell'ordine (presenti per gli adempimenti di competenza Polizia Locale e Carabinieri).