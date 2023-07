Pro Loco, dall'Umpli un gesto di solidarietà alla Romagna colpita dall'alluvione

Si è tenuta a Forlimpopoli l’assemblea regionale delle Pro Loco Unpli Emilia-Romagna, a simboleggiare, con un gesto concreto, la vicinanza alle zone colpite dagli eventi alluvionali. I lavori sono iniziati con il saluto della sindaca Milena Garavini. Erano presenti numerose Pro Loco locali, ad iniziare da quella di Forlimpopoli rappresentata da Marco Biondi, che hanno sottolineato negli interventi il prezioso lavoro svolto a favore delle comunità colpite. Il presidente dell’Unpli regionale Maximiliano Falerni ha consegnato alla sindaca la pubblicazione "Pro Loco Risorsa per il Territorio". Nel corso dell’assemblea è stato approvato lo stanziamento di una quota a favore delle zone colpite dall’ alluvione ed è stata ricordata la raccolta fondi avviata dall’Unpli nazionale in collaborazione con l’associazione regionale per sostenere le zone gravemente danneggiate dall’alluvione e le Pro Loco che in questi territori svolgono attività di promozione e di valorizzazione turistica e di servizio.