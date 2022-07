Pochi alloggi disponibili per l'affitto, problema anche per i nuovi agenti di polizia giunti a Forlì

Un incontro per fare il punto sulla stabilità e le condizioni abitative dei nuovi agenti della Polizia di Stato in arrivo in città. Il vicesindaco di Forlì, Daniele Mezzacapo e l?Assessore alle politiche abitative, Rosaria Tassinari, hanno ricevuto in Municipio il segretario provinciale del sindacato di polizia Siulp Roberto Galeotti, per approfondire un tema definito "molto caro all?Amministrazione comunale: la stabilizzazione e la qualità della vita delle Forze dell?Ordine nel territorio comunale di Forlì", spiega una nota.

?Gli agenti in arrivo a Forlì rappresentano un rinforzo essenziale alle politiche di sicurezza disposte da questo Comune. Le loro necessità abitative sono quindi di nostro grande interesse?, ha esordito il Vicesindaco. ?I prezzi elevati degli affitti e la carenza di alloggi sono fonte di preoccupazione per i rappresentanti del Siulp che, per questa ragione, hanno coinvolto l?Amministrazione comunale in un piano di ricognizione delle soluzioni perseguibili per soddisfare tali esigenze?, ha aggiunto l?assessore Tassinari.

?Queste persone sono fondamentali per garantire un controllo maggiore e più efficace del territorio forlivese. È quindi nostro interesse individuare una formula abitativa di lungo corso che vada incontro alle loro necessità, economiche e logistiche. Nelle prossime settimane ? concludono il Vicesindaco e l?Assessore Tassinari ? ci attiveremo con i nostri uffici per mappare l?offerta di abitazioni in città, anche di proprietà del Comune, e dare una risposta sostenibile e concreta agli uomini e le donne delle nostre forze dell?ordine.?