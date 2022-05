"Problema Globale": al Dragoni di Meldola la conferenza spettacolo di sensibilizzazione ambientale

Al Teatro Dragoni di Meldola, sabato dalle 10 alle ore 13, si svolgerà "Problema Globale", la conferenza spettacolo di sensibilizzazione ambientale aperto a tutta la cittadinanza locale. L’evento si pone a conclusione della partecipazione dell’Istituto Comprensivo Statale Alighieri di Meldola al progetto europeo Seas -Science Education for Action and Engagement towards Sustainability, curato dal Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna e da Fondazione Golinelli, insieme a una rete di centri di ricerca, università, scuole e istituzioni educative di Finlandia, Austria, Estonia e Norvegia.

Ad aprire l’iniziativa sarà la performance di Federico Benuzzi - docente di fisica, giocoliere e attore professionista - che con il linguaggio poetico del teatro presenterà dati scientifici, previsioni e scenari sul riscaldamento globale, richiamando tutti alle proprie responsabilità. A seguire in scena gli studenti dell’Istituto, tutti tra i 13 e 14 anni. Racconteranno i loro progetti dedicati alla lotta al climate change.: "TG in città", una raccolta di interviste, con un taglio giornalistico, fatte ai propri compagni di scuola sul tema della sostenibilità in città "Giornalisti e attivisti - student Climate Rap", un video con interviste ai cittadini, clip che mostrano gli studenti in veste di divulgatori e una canzone rap di sensibilizzazione sul riscaldamento globale scritta per l’occasione; "Il nostro impatto", che mostrerà i risultati della ricerca, svolta dal gruppo, sull’impronta di carbonio dei propri compagni; e "CChallenge", il racconto di cosa è successo ai ragazzi che negli ultimi mesi hanno scelto di porsi delle sfide personali e di gruppo per rendere più ecologiche le loro azioni quotidiane.