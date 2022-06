"Problema zanzare. Serve con urgenza la disinfestazione"

Alta concentrazione di zanzare nell'area dell'Electrolux. A segnalare la situazione è Cinzia Colaprico, Rsu e Rls della Fiom-Cgil. Colaprico evidenzia la "situazione insetti e zanzare in tutte le aree della fabbrica e, soprattutto in area Fo.tec, focalizzata specialmente nei bagni", chiedendo con "urgenza la disinfestazione, visto che la situazione ha causato grossi problemi a svariati lavoratori, alcuni dei quali hanno avuto bisogno dell'infermeria". "Se nulla verrà fatto entro due giorni, mi riservo una specifica richiesta di intervento anche alle istituzioni preposte, in modo da risolvere il problema".