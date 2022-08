Il direttore di Coldiretti a "Salotto blu": "Mancano lavoratori, l'agricoltura è in ginocchio"

Alessandro Corsini, modenese, ha assunto recentemente la guida della organizzazione agricola di Forlì, Cesena e Rimini. Intervistato da Mario Russomanno per Salotto Blu, la trasmissione televisiva che andrà in onda stasera mercoledì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre visibile nella intera Emilia Romagna, si è espresso su diversi temi di attualità. La emergenza idrica? "Servono nuovi invasi, anche di piccole dimensioni, occorre conservare l'acqua, non molta, di cui disponiamo". L' emergenza cinghiali? "Sono dappertutto, costituiscono pericolo per economia e persone, chiediamo norme che consentano a chi sta nei campi autodifesa". La politica? "Abbiamo grande rispetto ma il monto sta cambiando rapidamente, la politica deve essere più rapida nelle decisioni".