Allagamenti e frane mettono in crisi la raccolta rifiuti: "Segnalare eventuali situazioni di disagio"

Ecocentri di Alea Ambiente chiusi nella giornata di mercoledì. Lo comunica la stessa società, specificando che "i servizi di raccolta rifiuti porta a porta saranno limitati nelle zone collinari e nelle aree difficilmente raggiungibili a causa di frane e allagamenti". La società invita i cittadini "a segnalare eventuali situazioni di disagio e di criticità nella gestione dei rifiuti domestici, in modo da valutare le risoluzioni più opportune, caso per caso, in accordo con le Amministrazioni comunali".

Viene ricordato inoltre "di limitare il più possibile gli spostamenti e, in caso di necessità, di contattare l'azienda tramite il numero verde 800.68.98.98 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 18, sabato dalle 8,30 alle 13) oppure mediante i canali online: sito www.alea-ambiente.it, App e sportello online".