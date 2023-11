Fallimento della FulgorLibertas, Boccio e la moglie verso il processo di Appello

Si va al processo di secondo grado per Massimiliano Boccio e sua moglie Mirela Chirisi, che erano stati condannati entrambi a 3 anni e 3 mesi di reclusione per il fallimento della storica società di basket FulgorLibertas. E' stato appena notificato alle parti civili il ricorso in Corte d'Appello della coppia che fu grande protagonista nell'ultima stagione targata dalla vecchia società, la 2014-2015. Il loro nome resta collegato alla pagina più nera del basket forlivese, con il ritiro della squadra a metà campionato e i tifosi delusi dopo le promesse infrante di grandi successi sportivi.

La sentenza di primo grado venne emessa dal Tribunale collegiale di Forlì. La condanna è collegata al fallimento, mentre il tribunale mandò assolti entrambi dal reato di truffa. A determinare il secondo capo di accusa furono in particolare 331 tifosi del basket forlivese, che - in una sorta di class action - avrebbero voluto un riconoscimento in un'aula di tribunale, se non altro simbolico (dato che i risarcimenti molto difficilmente sarebbero arrivati) per il loro "tifo tradito". Essendo il giudizio stato emesso un mese prima della prescrizione, il comitato tifosi - animato da Lucia Bongarzone e Christian Battistini e rappresentato in tribunale dall'avvocato Andrea Romagnoli - aveva rinunciato a fare appello. Il processo ora andrà avanti in Corte d'Appello di Bologna per il secondo grado di giudizio, ma solo per il primo troncone di accuse.