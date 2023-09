Botte, minacce e insulti alla moglie davanti alla figlioletta: medico finisce a processo per il "codice rosso"

Botte, minacce e insulti alla moglie, senza alcuna cura di evitare queste scene e queste parole alla figlioletta piccola, generando in lei ansia e paura. Per tutto questo è stato rinviato a giudizio un medico che vive a Forlì, in servizio all'Ausl Romagna. L'udienza si è tenuta questa mattina davanti al gup Ilaria Rosati, in tribunale a Forlì, l'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, stalking e minacce di morte alla moglie. La donna, invece, è dovuta ricorrere per due volte alla tutela del cosiddetto “Codice rosso”.

La fine della relazione è databile nell'ottobre del 2021, quando la donna trova la forza di allontanare il marito da casa, chiedendo la separazione, dopo un eccesso di ira che l'aveva portata ad allertare una pattuglia dei carabinieri. Tuttavia, il medico, non accettando l'idea di separarsi, avrebbe preso a perseguitare la moglie, che aveva presentato nel frattempo denuncia in Procura, iscritta appunto con la procedura più spedita del “Codice rosso”. Le indagini della pm Laura Brunelli hanno così portato alla richiesta di rinvio a giudizio per una serie di reati incentrati sui maltrattamenti in famiglia. Il medico avrebbe a sua volta contro-denunciato la compagna, con accuse però archiviate dalla Procura.

Secondo il capo di accusa l'uomo avrebbe offeso ripetutamente la moglie, ma l'avrebbe anche schiaffeggiata e in una occasione afferrata per le braccia sbattendola con violenza contro il muro. Ma non solo. La donna, l'anno dopo si è vista nuovamente costretta a sporgere un'altra denuncia contro il marito, per un'aggressione perpetrata dall'uomo in occasione di un incontro per il prelevamento della figlioletta in un parco giochi di Forlimpopoli. Una lite e un colpo alla testa davanti a tutti i presenti, bambini e genitori.

“Te la farò pagare finché campo”, “Non la passerai liscia”, “A 34 anni non ti ci farò arrivare perché ti ammazzerò prima di compierli”: sarebbero, tra le tante, le frasi di minaccia, coinvolgendo negli insulti alla madre anche la figlia, causandole ansia e paura. Per tutti questi fatti il medico dovrà ora andare a processo davanti al tribunale. L'imputato è assistito e difeso dall'avvocato Gianluca Malavasi di Bologna, mentre la giovane, presente in aula, si è costituita parte civile richiedendo i danni fisici e morali, ed è patrocinata dall'avvocato Andrea Romagnoli di Forlì.