Assolto Stefano Molducci: per la Corte d'Assise non ha ucciso il padre con i farmaci. La procura chiedeva l'ergastolo

Assolti entrambi gli imputati nel processo per la morte di Danilo Molducci, il medico di Campiano deceduto a 67 anni il 28 maggio del 2021. Alla sbarra, con l'accusa di omicidio, c'erano il figlio Stefano Molducci, 40enne di Castrocaro, per il quale l'accusa aveva chiesto invece l'ergastolo - e la badante del medico Elena Vasi Susma, per la quale il pubblico ministero Angela Scorza aveva già chiesto l'assoluzione. La decisione della Corte d'Assise, presieduta dalla giudice Cecilia Calandra, è arrivata dopo poco più di due ore di camera di consiglio. Per la Corte il fatto non sussiste. Le motivazioni della sentenza saranno pubblicate entro 90 giorni.

Soddisfatti anche i legali di Molducci, Claudia Battaglia, e della badante, Antonio Giacomini. In aula c'erano la compagna e la madre dell'imputato, che alla lettura del dispositive si sono abbracciate in lacrime. "È una sentenza soddisfacente relativa a una situazione che ci ha sconvolto la vita per tre anni - ha commentato a caldo Stefano Molducci - Io ho cercato di fare la massima chiarezza, ci tenevo a togliermi di dosso queste ingiustizie che hanno infangato il mio nome. Spero non ci sarà ricorso in appello, non ne vedrei il motivo".

Diversa, invece, era la posizione della Procura, che nella requisitoria di lunedì mattina della pm Angela Scorza aveva chiesto l'ergastolo per il figlio e l'assoluzione della badante Elena Vasi Susma ritenendo che il figlio del medico l'avrebbe "strumentalizzata". Per l'accusa, infatti, "non sono stati acquisiti elementi univoci e incontrovertibili rispetto al ruolo consorsuale della donna nell'omicidio".

Su Stefano Molducci, invece, la pm Sforza ha ritenuto che "ha pensato, organizzato ed eseguito l'omicidio avvalendosi di vari depistaggi, in particolare strumentalizzando la badante tramite l'indagine parallela sulle ricette contraffatte". Così aveva chiosato: "È raro trovare in omicidi come questi, non efferati o di sangue, una condotta portata avanti con determinazione e grande intelligenza, dosando tempi e modi per far sì che la principale sospettata sarebbe stata la badante, al punto da simulare solidarietà nei confronti di lei sostenendo le sue spese legali". Tuttavia sono bastate poche ore di camera di Consiglio della Corte d'Assise di Ravenna per rigettare quest'impostazione.

Nelle loro repliche finali, invece, per le difese degli imputati il processo per la morte di Danilo Molducci,non si sarebbe dovuto neanche fare. Per la difesa, sulla morte di Molducci avrebbe potuto influire "un quadro morboso pre-esistente (le pregresse patologie di Molducci, ndr) o poteva esserci un quadro infettivo sottostante, dal momento che era stata rilevata una infiammazione". Ma sulla morte non c'è dubbio: "Molducci era affetto da numerose patologie, la morte è stata naturale e non ci sono prove per supporre altro. L'ipotesi del pm non sta in piedi".