Omicidio, la famiglia dell'imputato: "Si è condannato un capro espiatorio sulla base di nulla. E' un errore giudiziario"

Daniele Severi è stato “condannato sulla base di nulla, si doveva trovare qualcuno da considerare colpevole, un capro espiatorio”. E' l'opinione a caldo dei figli e della moglie dell'imputato, Monia Marchi e Sara, Samuele e Simone Severi. Proprio la figlia maggiore si è presa l'incarico di fare una dichiarazione dopo la lettura della sentenza di ergastolo per l'omicidio di Franco Severi, avvenuto a Civitella il 21 giugno 2022. La famiglia ha puntato il dito contro quelle che considera “indagini fatti in modo approssimativo”.

Ed ancora la figlia Sara Severi: “La nostra intenzione come famiglia è di portare all'attenzione nazionale questo caso, perché sappiamo di non essere soli, ci sono tante persone che vengono private della loro libertà per errori giudiziari e per questo vogliamo che non succeda anche ad altri”.

Daniele Severi è stato difeso dagli avvocati Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti. Dalla squadra difensiva arriva l'annuncio, ovvio, che verrà fatto appello contro l'ergastolo comminato in primo grado. Commenta l'avvocato Massimiliano Pompignoli: “Ci aspettavamo una sentenza di assoluzione, ma oggi dobbiamo prendere atto di una sentenza di condanna all'ergastolo, dovremo vedere le motivazioni tra 90 giorni per capire come si è arrivati a questo giudizio e faremo sicuramente appello. Siamo convinti comunque dell'innocenza di Daniele e che non vi siano elementi tali da farlo ritenere colpevole”. Per Pompignoli “in tutta questa vicenda non c'è una prova che Daniele Severi fosse su al podere quella sera del 21-22 giugno 2022. Neanche una prova”.