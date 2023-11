Omicidio Severi, il sangue di Franco sulle scarpe del fratello. E i guanti intrisi? "Messi nella mia auto dai carabinieri"

Macchie di sangue sulle scarpe dell'imputato Daniele Severi: a vederle a occhio nudo furono i detective del Ris di Parma, mentre era in corso l'esame del reparto scientifico dei carabinieri sulla macchina, una Fiat Panda, dello stesso Daniele. Le scarpe erano calzate da Daniele al momento del controllo e vennero subito sequestrate, tanto da lasciarlo scalzo durante la perquisizione.

Poi, poco dopo, quando dal cofano del motore della Panda spuntarono due guanti da lavoro intrisi di sangue, Daniele sbottò immediatamente contro i militari: “Ce li avete messi voi, mentre un vostro collega mi stava distraendo”. Un atteggiamento difensivo sospetto - come è stato messo in luce dall'avvocato di parte civile Max Starni in udienza - dato che nessuno aveva ancora esaminato i guanti e pertanto nessuno ancora sapeva che quel sangue si sarebbe rivelato del fratello Franco Severi, ucciso solo qualche giorno prima.

Si è parlato a lungo degli esami del Ris di Parma nella nuova udienza, davanti alla Corte d'Assise di Forlì (presidente Monica Galassi, giudice a latere De Leva), nel processo sull'omicidio dell'agricoltore civitellese Franco Severi, ritrovato decapitato il 22 giugno del 2022 nel suo podere. Per questo reato si trova alla sbarra come unico imputato il fratello Daniele, autista di ambulanze in pensione, 64 anni, messo sotto accusa dalla pm Federica Messina, che ha svolto le indagini sulla vicenda, il cui lato più macabro è la sparizione della testa, che non è stata mai ritrovata.

Residui di spari sulle mutande di Franco

Nell'udienza di giovedì sono stati sentiti gli inquirenti ed in particolare quelli che hanno eseguito gli esami chimici e biologici. L'esperto del laboratorio del Ris dedicato ai residui dei colpi di arma da fuoco, Stefano Orsenigo, fa così sapere alla Corte che sulle due mutande indossate dalla vittima ci sono tracce inoppugnabili di sparo, 5 particelle di piombo, antimonio e bario che appartengono alla miscela di innesco delle più comuni munizioni. E' quanto emerso con l'esame dello 'Stub', quello che un tempo si chiamava “guanto di paraffina”.

Bisogna ricordare che quando il corpo venne ritrovato, era completamente nudo, fatto salvo due mutande trovate arrotolate alla caviglia, si presume finite lì nel trascinamento del corpo giù per la scarpata a fianco del suo casolare. Chi ha sparato quei colpi le cui particelle sono finite su un indumento così insolito e normalmente non esposto? Impossibile dirlo, se non che lo sparatore si trovava entro circa 8 metri dalla vittima, perché quello è il raggio massimo di ricaduta di quelle particelle. Presenti poi anche un'altra ventina di particelle compatibili con uno sparo anche se meno caratteristiche. Essendoci molto ferro, infine, è stato ipotizzato che le cartucce siano state sparate da un'arma arrugginita o in cattivo stato di conservazione.

Tuttavia, essendo stati pochi i campionamenti con lo 'Stub', appena due e solo sugli slip e non sul resto del corpo, “il campione statistico è troppo scarso e localizzato per tirare delle conclusioni”, ha spiegato il chimico dei carabinieri, sollecitato dalla difesa di Daniele Severi, rappresentata dall'avvocato Maria Antonietta Corsetti, che ipotizza, invece, che si tratti di residui di spari di cacciatori.

Le scarpe e i guanti insanguinati

Le tracce di sangue della vittima sulle scarpe dell'imputato sono una delle prove principi della pubblica accusa. Una macchiolina di 3-4 millimetri sul rialzo della suola sul tallone delle scarpe da ginnastica indossate da Daniele Severi, più altre macchioline più piccole prevalentemente sulla parte posteriore. Sono i carabinieri del Ris di Parma Barbara, Casamassima e Palmaccio a deporre sugli esami ematici e sulle indagini con il Luminol, il sistema a luminescenza che permette di trovare anche piccole tracce di sangue.

Diversi gli oggetti scandagliati, così come l'interno della macchina e il luogo del ritrovamento del corpo. E il sangue di Franco era sulle sue ciabatte Crocs ritrovate nei pressi del cadavere, così come sugli slip, l'unico indumento addosso al cadavere decapitato, in un fazzolettino di carta sempre lì presente nei dintorni e, più degradato, vicino ad un albero, all'inizio della scarpata. Ma appunto era anche sulle scarpe di Daniele, per altro con macchie di forma simile a quelle sulle ciabatte della vittima, ed infine abbondante sui guanti ritrovati in una nicchia difficilmente raggiungibile, se non infilandoci la mano dentro, sotto il fanale, dentro il vano motore della Panda.

“Ma nei guanti non c'è il Dna di Daniele”

Sangue sul palmo e sul dorso dei guanti, ma anche dentro, dato che sono di tessuto permeabile. Ma quali tracce di Daniele Severi su tali guanti? E' la domanda che viene posta dall'avvocato della difesa Massimiliano Pompignoli, che difende l'ex autista di ambulanze del 118. “All'interno del guanto nessuna traccia del Dna dell'imputato” è stata la risposta dei tre esperti. Ma uno di loro ipotizza: “Una linea guida dei soccorritori che operano sulle ambulanze della Croce Rossa è di indossare due guanti negli interventi: quelli da lavoro e quelli di lattice sotto.... Lo facciamo anche noi in laboratorio per evitare contaminazioni... e l'auto dell'imputato aveva dentro anche guanti in lattice...”. Ed ancora Pompignoli: il sangue sulle scarpe è databile? “Impossibile datare il sangue, ma se è esposto alle intemperie o azioni di rimozione il sangue degrada. Questa macchia è sulla gomma, bastava poco per staccarla: quella traccia è fresca”, è l'ipotesi del biologo del Ris di Parma. Macchie di sangue sulla vecchia pistola ammazza-buoi che viene considerata dalla Procura come l'arma del delitto? "E' stata controllata, ma l'esito è stato negativo...", la risposta.