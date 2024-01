Il patron della "Casa dei ricordi" di Mussolini a processo per il saluto romano: "Assurdo, dopo la sentenza della Cassazione"

Domenico Morosini, patron del museo privato dedicato a Benito Mussolini, Villa Carpena, è stato fatto oggetto di una richiesta di rinvio a giudizio per aver fatto il saluto romano in occasione della commemorazione del 2020 dedicata ad Ettore Muti, militare e politico fascista, al cimitero di Ravenna. A farlo sapere è il diretto interessato, con un comunicato. L'episodio risale al 29 agosto 2020, a Ravenna, quando si tenne - come ogni anno - la commemorazione di Ettore Muti. In quell’occasione, alcuni presenti alla commemorazione resero omaggio ad Ettore Muti con il braccio teso alla chiamata del “Presente!”, il tipico omaggio che viene riservato in raduni di questo tipo. Tra i denunciati per apologia di fascismo c’era anche Domenico Morosini, che risiede a Forlì. L'udienza si terrà lunedì 22 gennaio.

Dice Morosini: "Trovo difficilmente accettabile il fatto che un uomo di 83 anni e mezzo venga processato; questo procedimento mi lascia basito soprattutto nel pensare alle molteplici sentenze della Cassazione che hanno affermato la non apologia del fascismo nel compiere l’atto durante una commemorazione, pubblica per giunta. Affronteremo questo processo secondo i dettami della legge corrente e con la pace nel cuore e con la fiducia nella giustizia, per quanto ci lasci perplessi che il giudice abbia autorizzato a procedere nei riguardi di un uomo anziano che è sempre vissuto e che ha sempre lavorato onestamente".