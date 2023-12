Omicidio Severi, come fu ritrovata la presunta arma del delitto: tra le sterpaglie tracciando i movimenti di Daniele

Il ritrovamento della presunta arma del delitto, una pistola ammazza-buoi, tra le sterpaglie di un fosso di via Maglianella, è stato scandagliato nell’udienza di oggi, giovedì, nel processo davanti alla Corte d'Assise di Forlì (presidente Monica Galassi, a latere De Leva) per l'omicidio dell'agricoltore civitellese Franco Severi, ritrovato decapitato il 22 giugno del 2022 in una impervia scarpata a fianco della sua casa colonica, nel podere di famiglia di Ca' Seggio (Civitella).

Per la pubblica accusa, rappresentata dalla pm Federica Messina, autore dell'omicidio sarebbe il fratello Daniele, autista di ambulanze in pensione di 64 anni, e il movente sarebbe un'ossessione per il podere, che avrebbe voluto a tutti i costi. E l’arma con cui è stato materialmente realizzato il delitto? A toccare questo specifico aspetto è stato Marco Cicerone, maresciallo del Nucleo investigativo dei carabinieri di Forlì, che monitorava tramite cimici e tracciatore satellitare i movimenti di Daniele Severi nei giorni successivi al ritrovamento del cadavere.

Il 5 luglio del 2022, vale a dire 13 giorni dopo la morte del fratello, la Suzuki Swift normalmente usata dalla moglie (ma Severi in quel momento aveva la sua auto sotto sequestro) poco dopo le 11 viene tracciata nel tragitto fino all’attrezzaia di via La canapona, dove normalmente Daniele Severi tiene i suoi cani, all’interno dell’area dell’allevamento avicolo di proprietà della ditta dove lavora la moglie.

“Il localizzatore satellitare ci indica che Daniele Severi percorre la strada lungo il capannone e arriva fino in fondo ad esso, arrivando in un posto che non era nella disponibilità di Severi, e poi ritorna all'attrezzaia, che si trova all’altezza della metà del capannone”, rileva il carabiniere. Una manovra che insospettisce i detective in quanto priva di uno scopo apparente. Poi notano, poco dopo l’uscita di Severi dall’area dell’attrezzaia, una sosta di un minuto e mezzo circa, alle 12.04 di mattina, all’altezza del civico 15 di via Maglianella, una strada secondaria che riporta a Meldola.

Racconta l’investigatore: “Abbiamo controllato subito per un paio di ore, non abbiamo nulla di particolare, la vegetazione era fitta nel fosso. Il giorno successivo, però, coi vigili del fuoco muniti di sega elettrica e tagliaerba, abbiamo rinvenuto un rotolo di cartone ben sigillato con nastro adesivo: dentro c'era una pistola ammazza-buoi e 30 cariche esplosive. In un sacco per l’immondizia c’era una canna di fucile calibro 12, con matricola riferita ad una delle armi che erano state sequestrate amministrativamente a Daniele Severi anni fa e risultante ceduta ed effettivamente detenuta dall’acquirente, un uomo di Civitella”.

Se la pistola ammazza-buoi “non è un'arma che prevede una tracciabilità, è ed del tipo normalmente in uso nei macelli”, la canna di fucile sarebbe la seconda canna di un fucile del 1975 che recava la stessa matricola, “come un tempo era possibile fare: evidentemente l'arma aveva due canne, ed una probabilmente era rimasta a Daniele”, spiega Cicerone.

Per gli inquirenti il reperimento della pistola ammazza-buoi e di una canna di fucile con matricola riferibile a Daniele Severi è la quadratura del cerchio. Ma non lo è per la difesa dell’imputato, rappresentata dagli avvocati Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti. Insinua il dubbio Pompignoli: “C’erano tracce di polvere da sparo, o di sangue e impronte sui due oggetti? Si può dire che hanno sparato?”, chiede il legale. “Sono state analizzate dal Ris di Parma e la relazione indica che non ci sono tracce rilevanti, né di sparo né tracce organiche relative a essere umani. Non è emerso niente di particolare dagli accertamenti tecnici del Ris”, la risposta dell’ufficiale di Polizia Giudiziaria.

E c’era effettivamente Daniele Severi a bordo di quell’auto, che sarebbe stata immortalata anche da una telecamera privata di via Maglianella? “Nell'auto in transito non è stata ripresa targa o il conducente”, la risposta. Tuttavia le intercettazioni ambientali dentro l’auto sembrano identificare Daniele Severi, che parla con la figlia con lo sportello aperto.