Omicidio Severi, sfilano i tre figli dell'imputato: "Diceva 'Questi mi ammazzano'. Il suo sogno era lavorare al podere con Franco"

Tre ore di deposizioni fitte dei tre figli dell'imputato – Sara, Samuele e Simone - nell'udienza di giovedì del processo a carico di Daniele Severi, accusato dell'omicidio del fratello Franco e di occultamento di cadavere (per la sparizione della testa, dato che il cadavere fu ritrovato decapitato e la parte anatomica mai più rinvenuta), processo che è in corso in Corte d'Assise dal 23 settembre scorso (presidente della corte Monica Galassi, giudice togato a latere Marco De Leva e 6 giudici popolari)

Come nell'udienza precedente emerge una rappresentazione diversa dell'uomo Daniele Severi. Sotto le domande degli avvocati della difesa Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti, dai figli dell'imputato è arrivato così il convincimento che le indagini siano andate a senso unico, e il racconto dell' "altra campana” sui medesimi fatti, quelli relativi a un crescendo continuo, durato anni, di liti nella famiglia Severi, ma appunto viste dagli occhi dell'imputato che ne parlava in casa e si riteneva vittima in particolare di due dei suoi fratelli, e tra questi - a detta dei figli di Daniele - non ci sarebbe stato Franco.

"Mio padre diceva: questi mi ammazzano"

“Di tutti i fratelli, quelli che più temeva e di cui diceva 'Questi mi fanno fuori, mi ammazzano' erano Milena e Romano”, dice al banco dei testimoni la figlia Sara, vincolata (come Simone e Samuele) dal giuramento di dire la verità per effetto del codice di procedura penale, che lo impone se il parente dell'imputato è anche parente della parte offesa. Ed ancora: “Per mio padre Franco non era una figura problematica, che gli metteva paura, sì discutevano tra di loro ma le problematiche con Franco le ho sempre percepite come litigi risolvibili, a differenza di Milena e Romano”.

A Sara scappa a denti stretti che il padre Daniele si riteneva vittima di “un'associazione a delinquere” ordita dai due fratelli, termine che non scandalizza la pm Federica Messina (“Già l'imputato e altri testimoni si sono espressi in questi termini”, commenta serafica). Quindi dettaglia la figlia maggiore: “Mio padre temeva che lo potessero mettere in mezzo a problemi legali, poi ha avuto anche paura che gli potessero far del male, per questo registrava tutto col telefono, a modo suo cercava di tutelarsi”. Ed ancora: “Viveva il rapporto con i fratelli Milena e Romano credendo che se lo volessero estromettere dalla famiglia, e in particolare interrompere il rapporto con la madre e padre. Volevano fargli perdere quello spazio in cui stava bene, stare con la sua famiglia e di rendersi utile ad essa”.

"Non ricordo mio padre in casa quella sera"

Il fratello minore Simone viveva in famiglia in quel giugno 2022 in cui venne ucciso lo zio Franco. Le domande della pm Messina si focalizzano quindi sull'alibi di Daniele Severi. Ma Simone, quella sera in cui la pubblica accusa ritiene che sia avvenuto il delitto (la sera di martedì 21 giugno 2022) non ricorda un momento trascorso col padre nella loro casa di Meldola: “Come nei giorni precedenti, quel giorno ho lavorato: uscivo alle 9 di mattina e rientravo alle 20 dal lavoro. Non ricordo di averlo visto quel martedì sera: tornato dal lavoro mi chiudevo in camera al computer, a guardare film e a navigare su internet, con le cuffie. Avevo le cuffie e la porta chiusa. Mia madre era entrata a salutarmi, ma mio padre non ha mai avuto l'abitudine a venire in camera mia a dirmi che era rientrato. E se uscivo da camera mia era per andare in bagno, che è di fianco”.

C'è poi l'episodio delle due telefonate senza risposta partite dal telefono della moglie alle due utenze del marito intorno all'una e mezza di notte, perché Daniele non era in casa. Di questo Simone non ha memoria: “Sulle 22-23, massimo mezzanotte, andavo a dormire, e quando dormo ho il sonno molto profondo, tanto che non sento neanche la sveglia la mattina...”. Il giorno dopo, la mattina del 22 giugno il padre era in casa, incalza la pm Messina? “Mio padre era in sala, sul divano, ma non ricordo bene perché erano giornate tutte uguali ed è difficile distinguerle”.

Dalla lunghe deposizioni dei figli emerge un padre “duro, che faceva fatica a esternare le emozioni”, ma sempre disponibile quando c'era da dare una mano o lucido quando si doveva trovare la soluzione ad una difficoltà, capace di accomodare gli oggetti che si rompevano, attento alla famiglia nelle varie traversie che questa ha vissuto: “L'amore lo faceva arrivare a modo suo, anche se non lo esternava molto”, sempre la figlia Sara.

"Nostro padre sognava di lavorare con Franco nella azienda agricola"

La pm tira fuori quindi dai verbali una dichiarazione della figlia resa ai carabinieri secondo cui il padre sarebbe “una persona imperscrutabile, che cova e rischia di implodere dentro”. Cosa intendeva? “Di fronte al dolore, al lutto mio padre non parlava, era il suo modo di elaborarlo, era successo per la morte di Franco, per il lutto per la morte della nonna” e in altre circostanze critiche della famiglia. Sullo stesso punto depone il fratello Samuele: “Dopo la morte di mio zio lo vedevo distrutto, fisso davanti alla tv, ma a non guardare nulla, come perso”.

Chiede la pm: rispetto al podere parlavate dell'eredità? Sempre la figlia: “Per mio padre la parola 'podere' era equivalente alla parola 'famiglia', il suo ideale sarebbe stato gestire l'azienda agricola assieme a Franco, dando uno spazio al fratello Cesare dove poter vivere, consapevole che per Franco da solo era obiettivamente difficile portarla avanti”.

Tra gli altri testimoni anche Cristiano Zambelli, barista a Civitella, ed ex vicesindaco di Galeata. E poi gli impiegati della compagnia che gestiva le coperture assicurative dell'azienda agricola di Franco Severi e della banca dove l'agricoltore aveva il conto corrente, a volte in rosso. Dai due addetti, chiamati a relazionare sui movimenti finanziari e sui premi liquidati o negati dall'assicurazione, è arrivato un muro di “Non so” e “Non ricordo”.