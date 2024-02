Accusato di aver puntato una pistola alla sorella, il processo a Severi intrecciato a quello per omicidio

Nuova udienza al tribunale di Forlì del “processo parallelo” a Daniele Severi, in questo caso accusato di minacce dalla sorella Milena. Il 64enne imputato dell'omicidio del fratello (per queste accuse si trova attualmente in carcere e a processo in Corte d'Assise), alcuni mesi prima della drammatica morte con la decapitazione di Franco Severi, era stato denunciato dalla sorella Milena in quanto, secondo quanto ha sostenuto la donna, l'avrebbe minacciata con una pistola.

Il processo odierno, che ha un altro capo di accusa, corre sempre più intrecciato al processo principale. L'udienza di oggi, lunedì, infatti, è stata dedicata al deposito di ulteriori atti di indagine contenuti nel fascicolo per omicidio. Trascrizioni, video, audio registrati col telefono, che abbondano tra gli elementi investigativi del procedimento sulla morte di Daniele Severi. Il processo è stato poi aggiornato all'11 marzo, quando la giudice deciderà sull'ammissione del materiale presentato.

Il fatto per il quale Severi si trova a processo con l'accusa di minacce si era verificato nell'aprile del 2021, nello stradello di accesso alla casa di Seggio, dove poi verrà ritrovato il cadavere di Franco 14 mesi dopo. Secondo quanto sostiene l'accusante nella querela, la donna incrociò nello stradello il fratello, lei che saliva verso la casa di famiglia, lui che scendeva da essa. Nelle poche e agitate battute lungo la stradina verso la Bidentina, secondo l'accusa, Daniele Severi avrebbe estratto una pistola e avrebbe detto alla sorella 'Non devi stare qui, ti ammazzo'.

La presunta arma, vera o finta che sia, non venne però ritrovata dalla pattuglia della Polizia, che intervenne poco dopo - allertata da Milena - a perquisire Daniele Severi. La stessa parente ha testimoniato che la pistola sarebbe stata in gran parte coperta delle mani del fratello, ma che spuntava la canna che era priva di tappino rosso, per cui non si può dire con certezza se era vera o falsa. Il processo in tribunale è avanti la giudice Serena Chimisso. Daniele Severi è difesa dall'avvocata Maria Antonietta Corsetti, mentre la sorella Milena Severi, che si è costituita parte civile, è rappresentata dall'avvocato Max Starni.