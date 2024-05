Omicidio Severi, la pm chiede l'ergastolo per Daniele: "Evoca il complotto, ma ha spregiudicatezza criminale"

Va alle battute finali il processo a carico di Daniele Severi, l'ex autista di ambulanze accusato dell'omicidio del fratello Franco, ritrovato ucciso e decapitato nel podere di famiglia di Seggio di Civitella il 22 giugno 2022. A poco meno di due anni da quel tragico episodio, che ha scosso tutta la comunità, pochi minuti prima delle 12 di lunedì la presidente della Corte d'Assise di Forlì Monica Galassi ha quindi dichiarato “chiusa l'istruttoria e invitato le parti alle conclusioni”. Una formula processuale che significa che da quel punto non sono ammessi nuovi elementi di valutazione.

E a prendere la parola, per la sua requisitoria finale è stata la pm Federica Messina, colei che ha visto fin dall'inizio dipanarsi poco alla volta ogni filo di indagine. E al termine della sua ricostruzione finale, durata circa 5 ore, la sostituta procuratrice ha scandito la parola “ergastolo”, vale a dire la pena massima prevista dell'ordinamento italiano.

Per Messina Severi “non ha mostrato alcun pentimento”, ed anzi ha manifestato “mancanza di pietà e totale indifferenza all'operato delle forze dell'ordine”, nonché “manifesta spregiudicatezza” e “viva pericolosità sociale”. Questo segnala, quindi, per Messina, una forte “propensione criminale”. La richiesta finale alla Corte d'Assise, formata dai giudici togati Monica Galassi (presidente) e Marco de Leva (a latere) e a 6 giudici popolari è stata quindi quella dell'ergastolo e dell'isolamento diurno. Chiesto anche che la Procura riceva gli atti per incriminare la moglie dell'imputato Monia Marchi per falsa testimonianza.

La difesa: “Costrizioni durante le indagini”

Prima dell'atto conclusivo della pm, si sono tenute le ultime schermaglie processuali, tra cui la richiesta dell'avvocata della difesa Maria Antonietta Corsetti di acquisire alcuni verbali di interrogatorio di Severi, ventilando la richiesta di trasmissione degli atti in Procura per violenza privata. In sostanza l'accusa mossa è che durante le indagini, secondo il team difensivo, sarebbero state usate costrizione e minaccia da parte dei carabinieri. “Un riferimento intimidatorio, fatto in questo momento del processo”, l'ha bollato la pm Messina durante la requisitoria.

L'imputato: “I guanti sono stati sostituiti in laboratorio”

Ultima occasione, infine, per lo stesso imputato che ha voluto fare delle dichiarazioni spontanee, toccando una serie di temi, buttandone nel processo addirittura anche di nuovi all'ultimo minuto utile, come per esempio un'accusa rivolta alla sorella Milena di avergli preso delle non meglio precisate “provette di sangue”, argomento che poi gli sarà girato contro alcune ore dopo da Messina come un ultimo riferimento ad un “complotto internazionale”, come l'ha definito la pm, di cui Daniele Severi crede di essere vittima.

Severi ha poi ribadito ancora una volta che sarebbero stati i carabinieri a mettere i guanti intrisi del sangue del fratello nel cofano della sua auto e che i guanti analizzati dai Ris sarebbero stati diversi da quelli ritrovati nell'auto, in quanto avrebbero avuto un simbolo grafico diverso stampato sopra.

La ricostruzione del decesso di Franco Severi

Messina ha difeso in premessa l'indagine “L'obiettivo non è stato ricostruire una delle verità possibile, ma l'unica verità processualmente certa, attendibile e resistente rispetto ad altre logiche ricostruttive alternative. Altre ricostruzioni alternative non ne sono emerse mai durante le indagini e poi nel processo". Ed ancora: “Si è agito con un raggio di 360 gradi”.

Secondo la ricostruzione della Procura quindi, Franco Severi è stato ucciso la sera del 21 giugno 2022, dopo le 19,30 da colpi di un'arma alla testa mentre era nel suo podere, poi è avvenuta la decapitazione con una lama, inferta dopo la morte o sul punto di morte (“Speriamo che sia stata post mortem, ma non sappiamo se ci sia stata percezione da parte della vittima se avvenuta in punto di morte”, commenta la pm) ed infine il trascinamento del corpo nel vicino dirupo. “La vittima non si è difesa, niente suggerisce una colluttazione. Dato che Franco era un 'omone' (la cui azione di difesa sarebbe stata vigorosa, ndr) è stato colpito con un'azione rapida, con un effetto immediato”, aggiunge Messina.

"Ucciso con un arma da fuoco"

Il corpo era nudo con indosso uno slip e un boxer e delle ciabatte. Sostiene la pm Messina: “Dall'analisi degli slip e degli altri indumenti riteniamo fondato che sia stato ucciso con un'arma da fuoco. Due particelle di piombo antimonio e bario, caratteristiche della nube che si origina dallo sparo, erano su uno slip e tre sull'altro indumento”. E a confutare un'ipotesi della difesa: “Cinque tracce sono tante e si formano entro 6-8 metri massimo dallo sparo. Il corpo era in un luogo vicinissimo al casolare, a pochi metri da un'abitazione, lì lo sparo di un cacciatore non c'è mai stato”. La rappresentante dell'accusa ricorda poi anche il tentativo fallito dell'imputato, a indagini già in corso, di occultare una vecchia canna di fucile e una pistola abbatti-buoi in una scatola abbandonata in un fosso, passando poi alle tracce olfattive di polvere da sparo individuate da un cane addestato nel garage di Daniele Severi.

Le prove: le macchie di sangue su guanti, scarpe terra

Per la Procura Franco Severi è stato ucciso al podere. Esattamente dove non è mai stato stabilito, proprio perché non si è mai trovata una pozza di sangue, o i suoi resti, compatibile con una decapitazione di un uomo del peso superiore al quintale. Per Messina, però, “il sangue è presente, ma in parte assorbito dal terreno. Era passata una settimana quando c'è stato il rilievo dei Ris, aveva piovuto, c'era il caldo di giugno, ma lo ritroviamo sotto un albero dove è più riparato. Ma lì di sangue della vittima ce n'era, eccome”.

Ci sono poi le prove “principe”: il sangue del fratello sui guanti di lavoro, trovati nel cofano nella Fiat Panda dai Ris di Parma il 27 giugno, e sulle scarpe che Daniele calzava ai piedi quello stesso giorno durante la perquisizione, appena 6 giorni dopo la morte. Il tessuto dei guanti è stato imbevuto del sangue di Franco, ma non c'è traccia genetica di Daniele. Come è possibile? “Chiunque si sarebbe messo un guanto sotto per non sporcarsi. Daniele i sotto-guanti li ha sempre usati nella sua attività lavorativa sull'ambulanza del 118. Se non è stato trovato dna dell'imputato il motivo è tutto lì, ha usato un guanto interno. D'altra parte anche nel materiale dove sono state occultate le armi nel fosso non c'è nessuna traccia del suo dna, evidentemente è costume dell'imputato non toccare nulla di compromettente a mani nude”.

E aggiunge: “Poi sulle scarpe ci sono altre macchie del sangue di Franco, due sulla destra e quattro sulla sinistra. Non sono grumi, ma sangue fresco quando è stato versato. Le scarpe si sono macchiate mentre Daniele cagionava la morte del fratello”.

La teoria del “complotto”

Di fronte ai guanti la reazione di Severi è sempre stata quella del 'complotto'. Dice la rappresentante dell'accusa: “I guanti non sono i miei, me li avete messi voi, dice l'imputato. Ma voi chi? Chi mai avrebbe avuto interesse a incastrarlo? Ha evocato un complotto di natura quasi internazionale, ma di tutte le persone che ha tirato in ballo sono stati riscontrati gli alibi. L'imputato rimanda a un complotto orchestrato da chi non si capisce. Sono interrogativi insensati di cui anche l'imputato dovrebbe rendersi conto".

La premeditazione

Per la Procura, infine, diversi elementi indicano la premeditazione, a partire dal traffico telefonico completamente inattivo quel 21 giugno. Ma vi è poi la fototrappola, che Franco Severi aveva installato nei pressi della sbarra messa sulla strada carrabile da tre mesi per impedire le incursioni del fratello Daniele (chiusa con un lucchetti manomessi di continuo). Rileva la sostituta procuratrice: “La fototrappola è stata divelta il giorno dopo che è stata installata. E dove viene rinvenuta? Nella cantina di Daniele. Non so contare le versioni diverse che l'imputato ha dato sul perché la fototrappola era nella sua cantina”.