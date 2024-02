Omicidio Severi, il giorno dell'imputato: "I guanti insanguinati messi lì da altri. La scarpa? Il carabiniere arrivò dritto e sicuro..."

Cosa faceva all'ora presunta del delitto? Perché cercò di disfarsi di una pistola abbatti-buoi? Perché aveva in casa una fototrappola rimossa dalla sbarra di accesso al podere, installata da Franco il giorno prima? Ed ancora cosa aveva da dire sui guanti con il sangue di Franco presenti dietro il fanale della sua Fiat Panda e sul sangue dello stesso fratello sulla parte laterale della suola di una sua scarpa?

Sono tra le domande che sono arrivate a più riprese nel corso della deposizione di Daniele Severi, nell'udienza dedicata esclusivamente al suo esame, lunedì in Corte d'Assise a Forlì, nel processo che lo vede come unico imputato per l'omicidio del fratello Franco, ritrovato morto e decapitato nella scapata laterale alla casa colonica di famiglia a Seggio di Civitella il 22 giugno 2022. Su questi aspetti ad incalzare sono stati la pm Federica Messina e la parte civile, rappresentata dall'avvocato Max Starni.

I quesiti dell'accusa

E si parte della fototrappola “installata sulla sbarra di accesso alle 16.25 dell'8 giugno e sottratta il 9 giugno alle 11 del mattino, neanche 24 ore dopo”, come rileva Starni. Durante le indagini viene ritrovata nel garage di Daniele. “L'ho presa su perché mi sembrava un rifiuto buttato a bordo strada, in un lembo di terra nostra. La vidi mentre facevo pipì in strada. Non sapevo che fosse una fototrappola, la presi su e la misi in garage”. “Ma in un interrogatorio dice però che la fototrappola era 'appesa'”, gli contesta Starni.

La pm Messina chiede invece la sua ricostruzione di quelle giornate del 20, 21 e 22 giugno, giorni che per la pm dovrebbero essere vivi nella sua memoria, dal momento che lunedì 20 giugno Daniele Severi svolge il suo ultimo turno effettivo di servizio prima della pensione. “Non mi ricordo cosa ho fatto quel giorno”, risponde Severi. Che però esclude di essere andato a Civitella e al podere il giorno dopo, martedì 21 giugno, il giorno in cui la Procura data la morte di Franco Severi. Le telecamere immortalano una Panda come la sua (ma la targa non è visibile) passare da Nespoli e Cusercoli martedì mattina. “Non era la mia Fiat Panda, martedì non vado mai su perché il bar dove vado a giocare a carte è chiuso”.

Sostenuto dalle domande a chiarimento del suo avvocato Massimiliano Pompignoli, ricostruisce poi il suo pomeriggio-sera del 21 giugno, mentre cioè viene ucciso Franco (il suo ultimo contatto è alle 19.34, un messaggio all'amico Trebini): “Nel pomeriggio andai nell'attrezzaia dove avevo i cani, per lavorare alla pompa della benzina e all'elettrovalvola della mia Fiat Panda, poi ho continuato il lavoro la sera in garage, infine girai per le vie di Meldola per controllare la riparazione della macchina”.

Le telefonate nel cuore della notte

E' la sera stessa in cui la moglie Monia Marchi lo chiama invano al telefono, alle 1.26 e 1.34 di notte perché non lo vede nell'abitazione e la donna, secondo la sua deposizione, si era svegliata per un frastuono che era arrivato improvviso dall'esterno. La moglie, come ha ammesso lei stessa nelle udienze precedenti, ha cambiato solo in un secondo momento la sua versione, rispetto alla prima secondo cui sarebbe stato il marito stesso a fare le telefonate verso i suoi telefoni, perché non li trovava in casa, collocandolo così in casa. “Non so perché mia moglie ha dato una versione e poi un'altra”, si limita dire Severi.

“Arrivai poco dopo in casa e prendendo il telefono le chiesi 'Perché mi hai chiamato'? Era a letto col telefono in mano”, dice. Anzi, Daniele Severi spiega di essere salito in casa anche prima dal garage, per andare in bagno, anche se la moglie questa circostanza non la cita: “Credo di essere salito anche prima, non ricordo di preciso, poi sono tornato a 'paciugare' nella macchina”, ha detto in tribunale, questa volta attirando l'attenzione della presidente della Corte Monica Galassi: “Sua moglie Monia Marchi non ci ha detto che vi siete incontrati, eppure dovrebbe essere un particolare molto importante...”. Risponde Severi: “Lei non lo ricordava, l'abbiamo capito 9 mesi dopo, in un colloquio in carcere, siamo tornati su quel ricordo per caso”.

E a proposito di quelle due telefonate della moglie, è sempre la parte civile a ricordare che la donna chiamava Daniele Severi al massimo tre volte al mese, escluso un periodo di un ricovero, e mai di notte, mentre “in tutta la giornata del 21 giugno il telefono non ha alcun movimento, tranne le telefonate della moglie di notte, mentre nelle giornate precedenti a vedere i tabulati il telefono “lavorava”, da 5 a 14 eventi al giorno. Poi anche tutta la mattina successiva i tabulati non riportano eventi, che partono solo dalle 14.20 del giorno successivo dell'omicidio”, dice Starni.

“Il telefono era sempre acceso, ma non prendeva, andate a chiederlo alla compagnia telefonica, anche a Santa Sofia, quando lavoravo, non prendeva mai”, replica. E se non ci sono stati movimenti “si vede che nessuno aveva bisogno di me, non uso il telefono per fare l'amore, come fanno tanti”, la risposta dell'imputato. Che lo ribadisce anche alla domanda della sua avvocata Maria Antonietta Corsetti: “Per me il telefono è solo per telefonare e basta. Mia moglie mi chiama solo se ha bisogno”. Sempre Corsetti: “Sulle telefonate le vostre dichiarazione (dell'imputato e della moglie, ndr) non combaciano mai: non c'è stato alcun tentativo di mettersi d'accordo sulla versione da dare. Daniele Severi è una persona sincera e schietta”

I guanti e le scarpe insanguinati

Una delle prove di maggior peso è il ritrovamento di guanti col sangue di Franco Severi, ritrovati dai carabinieri del Ris nella perquisizione del cofano motore della Panda, in particolare sotto un fanale. Mentre ai piedi, durante lo stesso controllo, Daniele Severi indossava una scarpa che poi si è rivelata avere una piccola macchia di sangue della vittima stessa. “Il carabiniere è venuto dritto puntando solo la scarpa sinistra, mentre alla destra non ci ha neanche guardato, la macchia era bella tonda senza sgocciolamento, con poco materiale, come fatta con un cotton fioc

schiacciato”, racconta Daniele (che per mostrare meglio il suo ragionamento si è tolto una scarpa e l'ha esibita)

Nella sua deposizione torna poi a far balenare che i guanti insanguinati li avrebbero messi lì altri, per incastrarlo. Li avrebbero messi gli uomini del Ris? Torna sull'argomento l'avvocato Starni. “Non lo so, ho questo dubbio ma me lo tengo per me. Io ho dei guanti di pelle in macchina e li tengo dietro, quelli non sono i miei”. E perché qualcuno del Ris avrebbe dovuto farlo? “Non lo chieda a me...”, la risposta. Tuttavia, Severi è chiaro nel criticare gli investigatori: “Volevano che mi incolpassi dell'omicidio di Franco, mi dicevano 'Se non collabori, devi dire addio a tutto quello che di più caro hai al mondo'. E mi ripetevano che avevano prove che quel martedì sera (il 21 giugno) stavo salendo da mio fratello. Sembrava un giradischi inceppato”.

La pistola abbatti-buoi

Ed infine il mistero della pistola abbatti-buoi, presente nella attrezzaia di Daniele Severi, assieme ad una vecchia canna di fucile e a quanto sembra, secondo la deposizione dell'imputato, mai rinvenuta dai carabinieri in due perquisizioni, una del 2021 (dopo una denuncia della sorella Milena, che lo accusa di averlo minacciata con una pistola) e l'altra dopo l'omicidio. “Me la diede mio padre nel 2019, a mia insaputa tra tanti documenti che aveva preso da casa, tanto da riempirmi la macchina. Era stata comprata 40-50 anni fa”, spiega Severi. La polizia giudiziaria, monitorando con un gps i suoi spostamenti, lo bloccò poco dopo che se ne era disfatto in un fosso di via Maglianella.

Qui le domande più stringenti sono giunte dalla presidente della Corte, la giudice Monica Galassi. “L'ho sempre tenuta nell'attrezzaia, mi ero dimenticato di averla, me ne sono accorto rimettendo a posto dopo la perquisizione. Ma non l'ho nascosta, volevo riprenderla per portarla alla persona a cui avevo venduto il fucile, per vedere se era interessato”, è quanto ha dichiarato Severi.