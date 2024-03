Processo Severi, i testi della difesa: un cercatore di tartufi fu in zona quella notte. Il barista: "Vidi Franco buio e agitato"

Spazio alla difesa di Daniele Severi nella nuova udienza di oggi, giovedì, del processo in corso in Corte d'Assise relativo all'omicidio di Franco Severi, l'agricoltore di Seggio (Civitella) ritrovato decapitato in una scarpata a lato della sua casa colonica la sera del 22 giugno 2022. Il fratello è accusato di omicidio e occultamento di cadavere e da luglio di quell'anno si trova in custodia cautelare in carcere.

L'amico

Sono stati dieci i testimoni che sono sfilati davanti alla Corte (presidente Monica Galassi, a latere Marco De Leva), partendo dall'amico Sonny Maturro che quel pomeriggio del 22 giugno chiamò ripetutamente al telefono Franco, dalle 15, in quanto aveva un appuntamento con lui per la restituzione di due cisterne in plastica che gli aveva prestato anni prima. “Lunedì (il giorno prima dell'omicidio, ndr) Franco mi diede appuntamento a mercoledì pomeriggio per ritirarle, ma quel pomeriggio lo chiamai varie volte, non mi rispose mai, andai anche a casa sua, ma c'era la sbarra abbassata”, aggiunge, inconsapevole che nel frattempo era stato ucciso e decapitato.

E alla fine gli mandò un messaggio (macabro solo col senno del poi) 'Sei vivo o sei morto?', proprio perché non si giustificava tale assenza. “Se mi ero preoccupato? Era estate, pensavo che fosse fuori a lavorare nei campi. Poi la sera quando ho visto tutti i lampeggianti dei vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri arrivare sul posto andai subito a vedere, ma i carabinieri e l'amico di Franco, Franco Pinto, ci rimandarono giù dicendo che non c'era niente da vedere”, ricorda quei drammatici momenti l'amico.

Il cercatore di tartufi

Sotto il torchio della difesa anche Andrea Silvestri, un ragazzo anch'egli di Civitella, che i carabinieri hanno monitorato nei mesi successivi all'omicidio. La sua “Panda”, infatti, è stata in giro tutta la notte, con ben 11 soste, nei dintorni del podere 'Monte di sotto', nelle ore in cui si presume sia stato ucciso l'agricoltore civitellese di 52 anni. Il giovane, dalle 23 di quella sera (quando incontra la fidanzata) fino alle 7.20 della mattina (quando fa colazione al distributore Ip sulla Bidentina col cugino) fa continui spostamenti usando stradine secondarie e interpoderali, secondo quanto ricostruito dai carabinieri.

Sotto una raffica di domande degli avvocati della difesa Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti, sono stati tanti i “non ricordo” su cosa il giovane avrebbe fatto quella sera, che tuttavia avrebbe visto due attività: un'uscita con la fidanzata sotto le stelle fino alle 3 di notte circa, e poi con il cugino e i rispettivi cani per cercare tartufi, in particolare il “nero estivo” che si caccia a maggio-giugno, a partire dalle 5 di mattina, dopo una sosta a casa per cambiarsi. Da qui le tante tappe in casolari e zone impervie, non battute da altri cercatori di tartufi. “Non ricordo quella sera, è passato tanto tempo e sono chiamato otto mesi dopo per rendere testimonianza”, spiega Silvestri al banco dei testimoni. “Otto mesi nonostante fosse un elemento investigativo importante”, chiosa Corsetti.

Il meccanico

E' passato davanti a casa di Franco? “No, davanti alla strada che va su alla casa di Franco, dove so che c'è la sbarra”, la risposta del teste. Ha il porto d'armi? “Un fucile e una carabina”, l'altra risposta. Nell'azienda dove lavora usate dei guanti al lavoro? “L'azienda ce li fornisce, in gomma o anti-taglio”, sempre Silvestri. Il riferimento ai guanti è alla “prova principe” del processo, vale a dire i guanti intrisi del sangue di Franco trovati in un piccolo vano sotto il fanale anteriore della Panda di Daniele Severi, quelli che l'imputato sostiene siano stati messi da qualcuno o dai carabinieri stessi, per incastrarlo. E la difesa convoca anche un meccanico esperto della Fiat che spiega che non ci sono vani porta-oggetti sotto il fanale della Panda, “ma c'è del posto, dove si può riporre della roba, che però può cadere”.

Il barista

Si passa poi a Manuel Sedioli, titolare della pompa di benzina e del bar sulla Bidentina, a una manciata di chilometri da casa di Franco Severi, vero crocevia dei protagonisti di questo processo, dall'imputato alla vittima, dagli amici ai vicini della famiglia Severi. E da Sedioli arriva un ricordo particolare di quel 21 giugno 2022: “Quel giorno lì la mattina Franco era buio e agitato, mentre di solito era allegro. E' entrato nel bar un paio di volte, ha consumato ed è andato via, non ha proprio parlato” . E poi “è tornato nel pomeriggio, ha fatto un giro del piazzale con la macchina, era al telefono, si è fermato e poi è andato via senza scendere dall'auto”. E' una delle ultime cose che ha fatto Franco prima della morte. “Entrava e usciva dal bar? Come se aspettasse qualcuno?”, domanda l'avvocata Corsetti. E il teste risponde di sì.

Il compagno di marafone

Ultima voce di rilievo, tra quelle infilate dalla difesa, è stato un compagno con cui giocava a carte Daniele Severi, un anziano del paese. Ai carabinieri, sentito a verbale, il testimone aveva detto di ritenere che Franco, la vittima, si sarebbe infilato in “giri pericolosi” per le sue frequentazioni dei night club, che sarebbero state notorie “perché Franco stesso ne parlava”. Il delitto stesso, con la decapitazione, ipotizza il testimone, “deve essere stato fatto da qualcuno che viene da fuori, e non da romagnoli, perché da un secolo che non si ha memoria di un fatto del genere, non è successo neanche durante la Guerra”, dice dal banco dei testimoni.

Tuttavia, sotto il piccone della pm Federica Messina (“E' una testimonianza o un'interrogazione di storia o di sociologia?”) e quello della parte civile, rappresentata dall'avvocato Max Starni, la sua versione si sgretola. “Non ho mai avuto confidenze da Franco che andasse a night club, tranne una volta che mi invitò ad andare assieme a lui”, ritara il testimone. E sui giri pericolosi e malavitosi? “Non so niente di specifico”, la replica. Quindi domanda l'avvocato Starni se era amico di Daniele Severi o di entrambi i fratelli? “Con Franco ci avevo a che fare poco, ci salutavamo e basta, con Daniele ci vedevamo spesso per ore per giocare a carte nello stesso bar”, spiega.