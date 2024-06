Proclamazione ufficiale per il Zattini bis: il sindaco ringrazia la città e cita Forrest Gump

“Grazie alla città per la fiducia che ancora una volta mi ha dimostrato. Oggi è un nuovo inizio. Sono stato e sarò sempre il sindaco di tutti”. Si è svolta mercoledì mattina in Comune la cerimonia di proclamazione che dà il via al secondo mandato di Gian Luca Zattini. “Sono stati giorni non semplici - ammette il primo cittadino -. Il primo pensiero va alla città, che mi ha riconfermato fiducia, poi alla famiglia che mi ha sostenuto in tutto questo percorso. Dedico questo risultato a mia nipote che mi aveva chiesto di non perdere le elezioni e non volevo deluderla”. Tra pochi giorni prenderà forma la nuova squadra, poi Zattini si prenderà qualche giorno di riposo: “Come dice Forrest Gump sono veramente stanchino”.

VIDEO - La proclamazione ufficiale