Prodotti tipici e street food: i sapori del Trentino Alto Adige sbarcano in Piazza

I sapori del Trentino Alto Adige sbarcano nel centro storico di Forlì. Il weekend sarà quindi all'insegna di esposizioni, prodotti tipici e street food. L'evento si svolgerà in Piazza Saffi nel rispetto delle normative per la prevenzione della diffusione del Covid 19 nei seguenti orari: venerdì dalle 17 alle 23, sabato dalle 9 alle 23 e domenica dalle 9 alle 21. "Questa proposta, nata per valorizzare la qualità e tipicità dei prodotti esposti, funge da contenitore in cui si affiancano sia la somministrazione che la vendita di prodotti enogastronomici ed artigianali", afferma l'assessore al Centro Storico e Turismo, Andrea Cintorino.

"Le specialità altoatesine si potranno degustare sia sul posto, sia da asporto mentre un'ampia gamma di prodotti alimentari ed artigianali saranno esposti per la vendita al pubblico - continua Cintorino -. A questa offerta si affiancheranno altri operatori provenienti da diverse regioni, i quali proporranno selezionati prodotti che sono diretta espressione dei territori di provenienza come miele, vino, frutta disidratata, funghi e formaggi. L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative per la prevenzione della diffusione del Covid 19".