Produzione di arredamenti in legno: ai nastri di partenza un corso di alta formazione da 500 ore

Macchinari, attrezzature, tempi e sequenze di lavorazione da realizzare e ottimizzare in ambito di progettazione e produzione di arredamenti come prologo e sintesi pratica del nuovo corso Aeca per formare dodici futuri “Tecnologi delle Produzioni, Arredamenti in Legno”. Presso il Cnos-Fap di Forlì, in Via Episcopio Vecchio, 9, 500 ore di alta formazione, 300 teoriche e 200 in aziende del settore, che renderanno gli iscritti abili a studiare disegni e documenti progettuali, ad elaborare schede tecniche di lavorazione e specifiche tecniche relative alla qualità della produzione in collaborazione con figure complementari (tecnici progettisti, responsabili della qualità).

Comprendere simbologie e procedure codificate per la rappresentazione grafica del manufatto da realizzare; definire condizioni di fabbricazione e requisiti di riproducibilità del manufatto ligneo d’arredo da produrre; prospettare potenzialità e limiti d’uso di materiali e tecnologie da impiegare, coerentemente con le esigenze di produzione; tradurre le caratteristiche costruttive in documenti tecnici contenenti specifiche realizzative con tecnologie informatiche di supporto, sono solo alcune delle capacità specialistiche e dei contenuti dell’itinerario che si svolgerà da aprile a ottobre. Per maggiori informazioni scrivere a aecaforli@aeca.it o telefonare allo 054328235.