“Professione Educatore”: sui social le tesi sui servizi educativi per l'infanzia

Il Centro di Documentazione “Professione Educatore” di Forlimpopoli si appresta ad ampliare ulteriormente l’attività di divulgazione sui social network delle tematiche educative relative all’infanzia. A partire da mercoledì 3 Febbraio verrà infatti inaugurata sulla pagina Facebook di Outdoor Education Forlì-Cesena una nuova rubrica dal titolo “InTesi” nella quale verranno presentate a cadenza settimanale le tesi di laurea di cui il sistema dei servizi educativi 06 è stato protagonista grazie alla convenzione con L'Università di Bologna.

Dal 1998 sono stati infatti svolti diversi progetti di tesi con l’Alma Mater sui servizi educativi 0/6 e sulle sperimentazioni e innovazioni a livello educativo, pedagogico e psicologico. Ampio lo spettro dei temi toccati dalle tesi che verranno illustrate su Facebook: dallo sviluppo Emotivo-Affettivo nei primi anni di vita allo scarbocchio (come primo stadio del disegno infantile), dai disturbi alimentari ai modelli di attaccamento, dal gioco psico-motorio ai percorsi adottivi, dall’influenza del mezzo televisivo sullo sviluppo del bambino all’outdoor education.

Il Centro di Documentazione “Professione Educatore” - rivolto a genitori, educatori, insegnanti, operatori sociali e studenti - conferma così il suo ruolo di importante risorsa rivolta alla cittadinanza all’interno dei Servizi per l’Infanzia. La referente, dott.ssa Fabiola Crudeli, ricorda che in questo periodo il Centro è aperto per la consultazione e il prestito librario solo su appuntamento (tel. 0543/749258).