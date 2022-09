Il professore emerito su Rimini: "Parco eolico problema estetico? Sarà bello il panorama degli hotel"

Basta barricate su eolico in mare e fotovoltaico sui campi. E' il messaggio spedito oggi dal chimico Vincenzo Balzani, professore emerito dell'Alma mater, che a Bologna ha presentato insieme ai Verdi un decalogo pro-ambiente firmato con una ventina di colleghi. "A Rimini il sindaco non voleva mettere a 10 chilometri dalla spiaggia delle pale eoliche, perché 'imbruttiscono'- ricorda Balzani -. Mi chiedo se il sindaco sia mai stato in spiaggia e si sia mai voltato indietro a guardare come è brutto il panorama degli alberghi che hanno. Delle pale eoliche a 10 chilometri danno fastidio, ma sono un'attrazione turistica secondo me".

Per quanto riguarda l'impatto sulla migrazione e degli uccelli "capisco", concede Balzani, "ma se vogliamo l'energia qualcosa dobbiamo fare". Il professore bolognese è favorevole anche all'agrivoltaico, cioè l'installazione di pannelli fotovoltaici sui campi insieme alle coltivazioni. "Se da un campo riusciamo ad ottenere cibo ed energia cosa andiamo a cercare? Naturalmente c'è chi critica l'agrivoltaico dal punto di vista della bellezza della campagna, ma non sono poi così brutte queste cose. Altrimenti facciamo una bella centrale nucleare e tutti contenti?", è la provocazione. (fonte: agenzia/Dire)