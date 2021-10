Profughi, avviso esplorativo della Prefettura per l'affidamento del servizio d'accoglienza

Si cercano soggetti e spazi idonei per l'accoglienza di persone richiedenti asilo sul territorio della provincia. La Prefettura di Forlì-Cesena rende noto che "con determina a contrarre del 22 ottobre è stata disposta la pubblicazione di un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'aggiudicazione di accordi quadro per il successivo affidamento del servizio di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso i centri di accoglienza straordinari ubicati nel territorio della provincia di Forlì- Cesena". Il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato al 6 novembre, alle 14.