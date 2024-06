Troppi profughi nella strutture di accoglienza e danni, la cooperativa chiede la restituzione dell'hotel

Problemi per la gestione di circa 150 profughi incarico alla Croce Rossa. La diatriba vede contrapposti l'ente che ha la gestione dei servizi ai profughi in fuga dall'Ucraina e la cooperativa Taras che ha messo a disposizione due immobili per l'accoglienza, l'hotel Paradise Airport e una struttura in via Lughese. Per la cooperativa, l'uso delle due strutture per un numero di ospiti eccessivo rispetto a quanto concordato avrebbe prodotto danni, oltre ad un servizio in scarse condizioni igieniche (tra cui, per esempio, la mancanza di acqua calda per settimane).

Viene lamentata, dal punto di vista della cooperativa Teras, anche una situazione di pesante morosità nei pagamenti e di scarso personale presente. Per questo ne è stato chiesto lo sgombero entro la fine del mese. Taras ha avanzato questa richiesta anche alle istituzioni, tra cui prefetto, sindaco e Ausl Romagna.