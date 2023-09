"Progettare il volontariato": il Garante dei detenuti visiterà il carcere di Forlì

Visita alla Casa circondariale di Forlì per il Garante dei detenuti dell’Emilia-Romagna Roberto Cavalieri e per i partecipanti al progetto "Conoscere il carcere per progettare il volontariato" organizzato in collaborazione con il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria dell'Emilia-Romagna e Marche. L’appuntamento è per il 24 ottobre prossimo e la partecipazione è riservata a un gruppo di 35 persone residenti in Emilia-Romagna attive nel volontariato penitenziario e interessate ad approfondirne le prospettive di intervento a favore dei detenuti.

La visita avrà inizio alle 13.30 con la registrazione degli accessi e il punto di ritrovo sarà nel piazzale antistante alla Casa Circondariale di Forlì. La visita sarà così strutturata: presentazione della Casa circondariale e del progetto di istituto a cura della Direzione, del Comandante e della responsabile dell'Area trattamentale del carcere; visita all'istituto: spazi dedicati al trattamento dei detenuti, laboratori, ambiti detentivi. Nel corso della visita gli operatori del carcere accompagneranno il gruppo; incontro di chiusura con le realtà del volontariato e del terzo settore che operano in carcere.

La partecipazione è soggetta alla valutazione da parte delle autorità competenti circa la compatibilità con l'ambiente penitenziario del partecipante, pertanto l'iscrizione e la partecipazione sarà confermata solo al momento del nulla osta da parte della direzione dell'Istituto. Chi desidera partecipare all’evento deve iscriversi entro il 30 settembre prossimo contattando l'Ufficio del Garante regionale dell'Emilia-Romagna: 051-5275999 / 051-5278631, garantedetenuti@regione.emilia-romagna.it.