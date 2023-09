Progetti importanti per gli allievi della scuola di musica "Federico Mariotti". Ricominciate le lezioni

Da lunedì 18 settembre la scuola di Musica Messaggio Musicale Federico Mariotti ha ricominciato le sue lezioni di musica. A seguito dei danni subiti dall’alluvione lo scorso maggio, la scuola di musica ha dovuto eseguire dei lavori di ripristino dei locali, l’acqua salita dal sistema fognario, infatti, aveva danneggiato pavimenti muri e soprattutto mobilio della scuola stessa. Ma il direttore Flavio Pioppelli insieme ad insegnanti, amici e musicisti si sono dati da fare per permettere ai nuovi iscritti di tornare a suonare nei locali di via Baldraccani 43, nel quartiere Ronco alla scuola primaria “Anello Rivalti”.

Sono ricominciate a tutti gli effetti le lezioni ed è possibile tuttora iscriversi ai corsi, ma allievi e insegnanti si sono coinvolti da subito in diversi progetti e collaborazioni al di fuori del programma didattico. Gli allievi della scuola sono stati coinvolti nell’iniziativa patrocinata dell'Assessorato alle Politiche Educative e alle Politiche giovanili "Fabbrica Fuori", tre serate di Musica e Parole per la Ripartenza nelle scuole di tre quartieri alluvionati del Comune di Forlì. Martedì 19 settembre gli allievi della scuola Mariotti hanno preso parte alla serata organizzata presso gli spazi esterni della scuola primaria Anello Rivalti dove si sono esibiti in alcune formazioni classiche.

Un altro progetto di cui attualmente, Flavio Pioppelli come direttore della scuola di musica ma anche in qualità di presidente di “Forlì Suona” in collaborazione con Accademia InArte, Cosascuola Music Academy, Messaggio Musicale Federico Mariotti, Filarmonica Carpena Magliano, l’Arcangelo e l’Istituto Canova di Forlì accolgono e coordinano due giorni di eventi con il musicista internazionale Mark Baldwin Harris che sarà a Forlì nei giorni di venerdì e sabato. Mark Harris è lieto di tornare in Romagna a suonare e sarà protagonista di una masterclass di pianoforte venerdì all’auditorium Cosascuola Music Academy e di un concerto all’auditorium San Giacomo sabato 30 settembre alle 19. La Masterclass, promossa da tutte le scuole di musica, che si terrà venerdì alle 17.30 presso l'Auditorium di Cosascuola in viale Spazzoli sarà un’occasione di formazione per tutti gli allievi delle scuole che desiderano partecipare: si parlerà di musica, di pianoforte, di stili musicali e arrangiamento.

Il curriculum di Mark Harris parla da solo: artista di fama internazionale ha collaborato tra gli altri con Fabrizio De André, Edoardo Bennato, Toni Esposito, Antonella Ruggiero, Laura Pausini, Sergio Caputo, Eros Ramazzotti, Giorgio Gaber, Skiantos, Massimo Riva, Mia Martini, Enzo Jannacci, Pino Daniele, Roberto Vecchioni, Claudio Chieffo, Eugenio Finardi e Renato Zero. Masterclass e concerto sono stati organizzati nel contesto degli eventi della settimana del Buon Vivere e più precisamente durante il Festival dell’Incontro di cui sono promotrici La Cooperativa Sociale Paolo Babini, L’accoglienza e Domus. Per tutti coloro che fossero interessati a partecipare è possibile chiamare la segreteria della Scuola di Musica Messaggio Musicale Federico Mariotti 0543/473253