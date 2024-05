Premiati tre istituti superiori per una campagna di prevenzione oncologica realizzata dagli studenti

Sabato mattina sono stati premiati a Forlì tre istituti superiori per una campagna di prevenzione oncologica realizzata dagli studenti per gli studenti. Sono gli studenti del liceo linguistico Morgagni di Forlì con un video autoprodotto a vincere il concorso "I giovani parlano ai giovani di prevenzione oncologica", che ha visto i ragazzi protagonisti nella creazione di una campagna ad hoc per arrivare proprio ai loro coetanei. Secondi e terzi classificati i ragazzi del liceo classico Morgagni e dell'Istituto Tecnico Tecnologico "G. Marconi". L'iniziativa è stata voluta e ideata dall'associazione Loto Odv, da sempre impegnata contro i tumori ginecologici: Loto ha premiato questa mattina i ragazzi con buoni libro, e gli istituti con piccoli contributi spese per le varie attività scolastiche. I progetti vincitori saranno utilizzati dall'associazione per una vera e propria campagna di comunicazione

A Forlì la lotta ai tumori comincia sui banchi di scuola: in Romagna ogni anno si registrano 8.000 nuovi casi di cancro e un terzo potrebbero essere evitati con una corretta prevenzione.

Per avvicinare i giovani alla cultura della prevenzione l'associazione Loto Odv ha coinvolto attivamente gli studenti di sei istituti superiori cittadini con il concorso "I giovani parlano ai giovani di prevenzione oncologica": i ragazzi sono stati protagonisti della creazione di una campagna ad hoc per arrivare proprio ai loro coetanei. I migliori elaborati sono stati premiati sabato mattina presso la Fabbrica delle Candele di Forlì, simbolicamente a ridosso della Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico (che ricorre ogni anno l'8 maggio).

Primo classificato è il video "La prevenzione del tumore al seno" - che si è aggiudicato anche il "premio social" - realizzato da cinque studenti della classe 5D del Liceo Linguistico G.B. Morgagni di Forlì (Alice Marisi, Emili Colabella, Francesca Brocchi, Lara Versari, Stefano Tramonti). Il video racconta la storia vera di una ragazza affetta da tumore al seno che ha deciso di affrontare il periodo della malattia diffondendo l'importanza della prevenzione e, attraverso la vendita delle proprie realizzazioni artistiche, di raccogliere fondi per la ricerca: una sorta di "influencer", quindi, che lancia un messaggio positivo che raggiunge soprattutto un pubblico giovane.

Secondo classificato il video "Prevenzione oncologica" di quattro studenti della classe 4A del Liceo Classico G.B. Morgagni di Forlì (Enea Balbi, Aimone Bacchi, Alice Cicero, Viola Visani)

Terzo classificato l'elaborato "Presentazione HPV" della 2D dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. Marconi" di Forlì (Ciro Esposito, Anick Sorgho, Jao Zhu). Menzione d'onore la presentazione "Non sei sola/o" realizzata da Martina Corbara della 5B del Liceo Scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli" di Forlì. Agli studenti è stato consegnato da Loto Odv un buono da spendere in libreria e alle scuole di provenienza un piccolo contributo da utilizzare per le attività scolastiche. Presenti alla premiazione Sandra Balboni, Presidente Loto Odv, Liviana Lombardi, coordinatrice del comitato territoriale di Loto Forlì, Marco Lega, Dirigente scolastico Liceo Statale G.B. Morgagni e Barbara Calzi, sostenitrice Loto, dalla cui generosità è scaturita l'idea di questo progetto.



"I giovani sono grandi "messaggeri", in grado di trasmettere informazioni con modalità e canali adeguati - spiega Liviana Lombardi, coordinatrice del comitato territoriale di Loto Forlì - I progetti premiati sono caratterizzati da una presentazione creativa e coinvolgente, che utilizza linguaggi e modalità espressive originali. Molti fattori di rischio per i tumori sono parte di uno stile di vita scorretto e per questo è fondamentale intervenire prima che queste abitudini diventino radicate o nelle prime fasi in cui queste iniziano a far parte della vita quotidiana dei ragazzi".