L'età difficile dell'adolescenza, e c'è chi cerca il dolore fisico: "Impulsi legati alla sofferenza. Il disagio va accolto"

Con Michele Sanza, direttore del Dipartimento di salute Mentale e Dipendenze Patologiche Forlì-Cesena dell'Ausl Romagna, ForlìToday è tornata ad accendere i riflettori sull'adolescenza, un'età difficile in cui ci sono profondi cambiamenti e spesso situazioni di fatica e sofferenza. In più ci si è messa la pandemia a mutare gli equilibri, facendo registrare un aumento della domanda di cura per problematiche di tipo psicopatologico e comportamentale riguardante gli adolescenti e i giovani adulti. A Forlì esiste un progetto di prevenzione della psicopatologia rivolto agli adolescenti che si chiama "Acchiappasogni", di cui è coordinatrice Loretta Raffuzzi, psicologa e psicoterapeuta, e che opera al Consultorio Giovani dell'Ausl della Romagna – Forlì.

Dottoressa Raffuzzi, come si combatte il disagio, il disorientamento e la fragilità che vivono gli adolescenti anche a seguito di tutto ciò che è successo con la pandemia?

"Più che combattere il disagio bisognerebbe accoglierlo e incontrare le persone che stanno vivendo un momento difficile. È fondamentale per tutti noi essere accolti, ascoltati e compresi quando stiamo male ma lo è ancor di più quando si è adolescenti perchè l'intensità delle emozioni provate può spaventare, si può pensare di non farcela e invece questa è la prima cosa che devono sapere, dal dolore si può uscire".

Qual è la via più breve per uscirne?

"Purtroppo non ci sono scorciatoie, nè magie. La strada maestra è la relazione di aiuto. Jeammet (uno psichiatra francese esperto di adolescenza, ndr) dice che gli adolescenti vivono molti momenti di intensa vulnerabilità: in alcuni ragazzi però questa vulnerabilità si trasforma in un vantaggio, mentre in altri si trasforma in deficit. Da cosa dipende questo? Secondo lui dipende dalla qualità degli incontri che un adolescente fa nella sua vita. Avere accanto una persona adulta che ti offre il suo sguardo, la sua comprensione, la sua tenerezza rispecchiante aiuta l'adolescente a superare quel dolore e in seguito a farne un punto di forza".

Ci sono però adolescenti che sembrano cercare il dolore e che arrivano anche a ferire il loro corpo, ad esempio procurandosi volutamente dei tagli. L'autolesionismo è un problema piuttosto diffuso. Ci può aiutare a capire il significato di questi gesti?

"Si, parliamo di autolesionismo non suicidario quando una persona compie una serie di atti intenzionalmente autolesivi nei confronti del proprio corpo. E sono tutti quei comportamenti con i quali ci si procura delle lesioni e del dolore fisico in modo volontario, facendosi dei tagli, delle bruciature, dei lividi, delle ferite o sbattendo violentemente parti del corpo o ancora mettendo in atto comportamenti che possono ledere la salute e l'integrità fisica. Sono agiti con i quali ci si fa del male senza però che vi sia una intezione di morte. Non sono tentativi di suicidio, ma possono causare comunque lesioni gravi e mettere in pericolo la stessa vita".

Non suicidario significa che non si vuole morire ? Ma allora perchè lo si fa?

"Non è semplice capire le motivazioni di questi comportamenti e dobbiamo pensare che non esiste una spiegazione unica e che la comprensione dell'altro è un processo che si realizza solo attraverso una relazione profonda. Ma possiamo provarci. Per prima cosa possiamo ipotizzare che il dolore fisico che sto per infliggermi abbia un suo vantaggio".

E quale potrebbe essere?

"Ottenere un sollievo psicologico, abbassare la sofferenza emotiva che sto provando. Il dolore corporeo che mi infliggo con un taglio sulle braccia mi procura una sorta di sollievo rispetto al male che provo dentro, alla disperazione che sto vivendo. La ferita, il sangue, la lesione diventano immagini concrete della mia sofferenza, qualcosa che ora dovrò disinfettare, fasciare, nascondere. La molla che fa scattare questo comportamento spesso gli adolescenti la raccontano come un impulso legato ad un momento di profonda angoscia, mista a rabbia, mista a tristezza, mista a senso di colpa e mista a schifo per sè e per gli altri".

Un mix di emozioni esplosivo...

"Si proprio così, in groviglio di emozioni indistricabili che cerco di controllare con un'azione impulsiva che comunque è e resta un comportamento disadattivo, poichè in realtà non risolve alcun problema ed anzi ne crea altri anche più gravi".

Come si può intervenire?

"Queste sono situazioni importanti che richiedono un intervento terapeutico possibilmente tempestivo, perchè la tempestività è legata ad una evoluzione positiva del problema. La presa in carico può aiutare l'adolescente a comprendere l’origine dei suoi stati emotivi, talvolta pesanti e dolorosi, e può insegnargli altre modalità per gestirli e per tollerarli e ancor più per coltivare e sviluppare emozioni e pensieri positivi. Tutto questo può avvenire soltanto all’interno di un percorso di cura costruito insieme all'adolescente e ai suoi genitori, basato su un rapporto di fiducia reciproco con i professionisti curanti. In ciascun caso va anche valutata attentamente l’eventuale necessità di una terapia farmacologica che possa contenere gli stati emotivi disregolati e l’impulsività".

Affrontando il tema del disagio in adolescenza il dottor Michele Sanza ha citato il progetto di prevenzione della psicopatologia che si chiama "Acchiappasogni". In che cosa consiste?

"Il progetto "Acchiappasogni" del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Ausl della Romagna - del Distretto di Forlì - ha come caratteristica principale quella di accogliere la richiesta di aiuto degli adolescenti di età compresa fra i 14 e i 20 anni in un unico Centro, a prescindere dalla tematica espressa, con accesso libero e prestazioni gratuite. Il nome del progetto è stato scelto dai ragazzi stessi. La finalità del servizio è quella di tutelare o ristabilire la salute psichica degli adolescenti. Il Centro ha una sede dedicata in centro città, attigua allo Spazio Giovani, altro servizio che gli adolescenti conoscono bene poiché vi accedono ogni anno più di duemila studenti per i progetti di educazione sessuale. L'Acchiappasogni offre aiuto alle ragazze e ai ragazzi che stanno affrontando un malessere, un disagio personale, relazionale o un disturbo psichico. Offre aiuto anche agli adulti del contesto di vita degli adolescenti".

Quali sono le problematiche che manifestano i ragazzi che chiedono aiuto all'Acchiappasogni?

"L'ambito principale delle richieste di aiuto riguarda l’area del disagio psico-relazionale, in particolare tutte quelle situazioni che possono non presentare una specifica sintomatologia ma che ugualmente comportano una importante sofferenza psichica. L'adolescente che ci chiede aiuto ci racconta di star male e ci spiega che ha delle difficoltà in famiglia, con i genitori, con i fratelli o con i nuovi contesti familiari formatisi a seguito di separazioni e nuove unioni. Ha problemi con se stesso, ad esempio di scarsa autostima o problemi con la propria immagine corporea. Ha problemi con i pari, nelle relazioni amicali o amorose, si percepisce inferiore, goffo e sempre “meno” degli altri. Ha problemi all'interno del contesto scolastico e vive stati di ansia acuti, legati al clima prestazionale in cui si sente immerso o a conflitti con gli insegnanti da cui non si sente “visto” come persona o ancora a difficoltà con i coetanei dai quali si sente giudicato o escluso. Ma possiamo incontrare anche ragazzi con problematiche più gravi e sintomi specifici come i ragazzi socialmente ritirati, o quelli affetti da stati depressivi, disturbi di personalità o esordi psicopatologici. Su questa fascia di utenza avvertiamo l’esigenza di rendere più facili e immediati i contatti con i servizi del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche. Per questo abbiamo intensificato la collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dedicando spazi specifici di progettazione degli interventi per i casi complessi con la Neuropsichiatria Infantile, il Centro di Salute Mentale e il Servizio Dipendenze Patologiche. Il progetto prevede anche che presso l’Acchiappasogni siano portate alcune prestazioni specialistiche, come gruppi di psicoterapia, che attualmente si svolgono nelle sedi dei servizi. Questo perché uno spazio non stigmatizzato come il nostro potrà offrire una migliore accessibilità agli adolescenti e ai giovani che hanno bisogno di un percorso di cura strutturato".

Quali di questi problemi la preoccupa di più e perchè?

"Mi preoccupano tutti a prescindere dalla gravità. Gli adolescenti che stanno male hanno bisogno di essere visti prima possibile perchè possono essere disorientati, impauriti, angosciati. Possono sentirsi soli e possono agire la loro disperazione invece che fermarsi a pensarla. Incontrare un adulto che ti offre uno spazio protetto, libero dal giudizio, capace di ascoltarti ed accettarti senza condizioni può riattivare la speranza, può facilitare la consapevolezza di sè, l'espressione delle proprie emozioni, la comprensione dei propri punti deboli ma anche delle proprie risorse, può nutrire l'autostima. Talvolta il percorso evolutivo inceppatosi per i più svariati motivi, può rimettersi in moto subito, fin dai primi colloqui".

All'Acchiappasogni, che tipo di attività vengono svolte e come vi si accede?

"In un primo momento, quando si arriva all'Acchiappasogni, viene offerto un percorso di accoglienza nel quale l'adolescente incontra un educatore che svolge uno o due colloqui di conoscenza e approfondimento della problematica che porta. Segue poi una discussione in equipe e la formulazione di una proposta di aiuto e viene individuato uno specialista che prenderà in carico l'adolescente. Possono essere offerti percorsi di sostegno psicoeducativo, colloqui di valutazione diagnostica psicologica e psichiatrica, di psicoterapia, di consulenza per gli adulti del contesto di vita dell'adolescente. Sono però in cantiere anche progetti di presa in carico di gruppo per gli adolescenti che soffrono di disregolazione emotiva, che dovrebbero partire in autunno. L'accesso per i minori è subordinato al consenso dei genitori".

Quanti sono i ragazzi che state incontrando e quali riscontri avete?

"Nel 2022 abbiamo incontrato 150 nuovi utenti che vanno a sommarsi con gli adolescenti già in carico, formando un volume complessivo che supera i 400 casi. Non abbiamo ancora predisposto strumenti di valutazione clinica dei percorsi di aiuto e i riscontri possono solo riferirsi al gradimento che gli adolescenti (e i genitori) esprimono e alla valutazione clinica dei professionisti e sono entrambi positivi. Una cosa che ci accade spesso è incontrare per lavoro i nostri ex utenti che nel frattempo sono diventati adulti e sono genitori, o insegnanti che accompagnano le classi, o educatori di centri aggregativi. Ed è commovente sentirsi raccontare quanto sia stato importante l'aiuto che hanno ricevuto in un momento difficile della loro adolescenza. Ciò che ci dicono è che quell'incontro ha fatto la differenza nella loro vita ed ha rimesso in moto emozioni, energie e pensieri positivi. Ed è proprio questo ciò che l'Acchiappasogni vorrebbe poter fare con ogni adolescente che incontra".

Un risultato significativo che conserva nel suo cuore?

"Conservo nel cuore e nella mente un'infinità di persone, più che dei risultati, conservo dei volti e dei nomi di ragazzi e ragazze con storie difficili e anche nomi e volti di colleghi che hanno cercato sempre, in scienza e coscienza, il bene degli adolescenti che abbiamo accompagnato per un periodo della loro vita. Soprattutto provo un amore smisurato per la Rete Adolescenza che fa davvero la differenza, che si adopera da moltissimi anni per intercettare i bisogni degli adolescenti del nostro territorio, per pensare insieme con loro a possibili risposte, per dar loro visibilità e possibilità di esprimere idee e talenti, per far sì che assumano il ruolo di protagonisti della nostra città. Posso aggiungere un'ultima cosa sulla Rete Adolescenza?"

Certamente...

"Mi permetto di ricordare che aprile è il mese di "iOKreo", un mese tutto dedicato ai nostri adolescenti che ha già visto realizzati diversi eventi che hanno avuto loro come protagonisti. È però ancora visitabile la mostra dal titolo "Sulla stessa barca" presso il Palazzo Vescovile in Piazza Aligieri 1, che raccoglie le loro opere d'arte create su questo tema e la conferenza del dottor Angelo Villa che si terrà alla Fabbrica delle Candele il 26 aprile alle ore 17".