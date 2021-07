Progetto "Case sicure" e lotta del degrado, potenziati i controlli: allontanati gruppi di persone

Prosegue il progetto "Case Sicure", iniziativa messa in essere dall’amministrazione comunale di Forlì per qualificare la residenzialità degli alloggi di edilizia popolare, garantire maggiore sicurezza ai cittadini e migliorare la qualità della civile convivenza. “Proprio in queste ore - spiega il vicesindaco Daniele Mezzacapo - sono state effettuate altre due azioni di particolare rilievo. A seguito di segnalazioni, infatti, è stato eseguito un intervento che ha portato all'identificazione e all’allontanamento di alcune persone straniere che avevano preso dimora impropriamente in un garage di via Locchi. Identificate e allontanate pure altre persone che in modo precario avevano preso alloggio in un locale comune di un edificio di via Casadei”.

Questi interventi, promossi e seguiti con attenzione dal vicesindaco Mezzacapo e dell'assessore al Welfare Rosaria Tassinari, testimoniano l’efficacia del progetto e l’apprezzamento che sta suscitando nei cittadini. "Abbiamo sempre a mente il dovere di favorire coesione sociale e civile convivenza - rimarca l'assessore Tassinari - e in questa chiave alimentiamo le forme di collaborazione tenendo aperto un filo diretto con i residenti, la cui attenzione è rivolta alla richiesta di far rispettare le regole e di aver garanzia di non essere vittima di soprusi e atteggiamenti intimidatori. In questo caso gli interventi sono avvenuti nell'arco di pochissime ore. La tempestività è fondamentale per sicurezza e rispetto delle regole".

Sul progetto, Mezzacapo e Tassinari rimarcano gli obiettivi condivisi: "Case Sicure cresce operativamente grazie al monitoraggio, ai controlli e alle verifiche della regolarità dei domicili e dei permessi, interventi che, inseriti in un orizzonte di sicurezza e legalità, vengono attuati nell’interesse generale ed in difesa dei diritti di tutti i cittadini". E' di martedì invece la notizia dell'aperto un procedimento per decadenza di un inquilino di un alloggio popolare a causa del comportamento aggressivo tenuto nei confronti di condomini e cittadini, per danneggiamento dei beni, morosità recidiva e presenza stabile nel proprio alloggio di persone estranee.

Foto di archivio