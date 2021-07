Progetto 'case sicure', "inquilino aggressivo": dovrà lasciare l'alloggio popolare

Aperto un procedimento per decadenza di un inquilino di un alloggio popolare a causa del comportamento aggressivo tenuto nei confronti di condomini e cittadini, per danneggiamento dei beni, morosità recidiva e presenza stabile nel proprio alloggio di persone estranee. A darne notizia sono il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo, e l'assessore al Welfare, Rosaria Tassinari, specificando che è stato "messo in campo il progetto Case Sicure sulla residenzialità negli alloggi di edilizia popolare per garantire maggior sicurezza ai cittadini, migliore qualità della convivenza e rispetto delle persone e delle cose".

"Si tratta di un provvedimento doveroso, impegnativo e che risponde a valori di giustizia sociale oltre che di rispetto della legalità - spiega Mezzacapo -. Vogliamo rendere chiaro che le residenze di edilizia popolare sono un bene comune, che servono a tutti i cittadini che ne hanno diritto, che presuppongono canoni calmierati da onorare con serietà e nelle quali le persone devono poter vivere al riparo da prepotenze, minacce e paure". Tassinari pone invece l'attenzione sul tema della coesione e della qualità del vivere. "La decisione assunta dall’Amministrazione comunale è conseguente a puntuali e specifiche segnalazioni e denunce da parte delle forze di polizia locale".

"La nostra linea è, e sarà sempre, importata al massimo rigore contro comportamenti aggressivi con le persone, lesivi dei beni e inottemperanti dei patti - prosegue Tassinari -. Ciò, mi preme evidenziarlo, è esattamente coerente con il grande impegno che stiamo portando avanti di sostegno, aiuto e anche affiancamento alle realtà familiari e sociali con maggior fragilità alle quali dedichiamo molta attenzione e che, in casi come questo, riteniamo di dover mettere nelle condizioni di vivere senza alcun timore". Da un punto di vista normativo, il procedimento di decadenza dell’inquilino è stato avviato con la notifica del provvedimento e proseguirà rispettando i passaggi della normativa vigente per giungere alla piena restituzione dell'alloggio.

Nella foto l'assessore Tassinari e il vicesindaco Mezzacapo