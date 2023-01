Raccontare la propria città con brevi corti: 600 bimbi di elementari e medie coinvolti in "Ciak… si gira Forlì!"

Raccontare la propria città con brevi cortometraggi come esercizio di nuova cittadinanza. L'Istituto Comprensivo 1 "Tecla Baldoni" si tuffa in un altro progetto dedicato all'arte del cinema e alla città di Forlì. Dopo l?esperienza estremamente positiva di Cinema for Future del 2021, che ha dimostrato come il cinema sia uno strumento eccezionale che crea relazione e sinergia tra bambini e abbatte tutte le difficoltà di linguaggio e apprendimento anche di chi non ha ancora piena padronanza della lingua e di chi ha altri tipi di fragilità come Bse o Dsa (bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento), l'istituto comprensivo lancia il progetto con "Ciak? si gira Forlì!", che ha ottenuto il finanziamento da Miur e Mibact e coinvolge circa 600 bambini delle scuole primarie "Rivalti" e "Diego Fabbri" e della media "Caterina Sforza". Docente referente del progetto è Alessandra Basile.

"L?obiettivo del progetto è avviare gli alunni alla scrittura audiovisiva e alla ?grammatica? che regola questa scrittura, e al valore aggiunto che il suono dà alle immagini - spiega la dirigente scolastica, Giuliana Marsico -. Inizialmente gli alunni saranno guidati a conoscere i luoghi di importanza artistica e storica della città di Forlì. Individueranno poi quella parte della città per loro significativa dove ogni gruppo immaginerà e ambienterà una storia da raccontare attraverso un breve corto scegliendo il genere filmico che predilige. Contemporaneamente un esperto li accompagnerà in un percorso di ?visual literacy? o alfabetizzazione audiovisiva per approcciarsi al mondo del cinema e conoscerne tutti gli aspetti: dal montaggio al sonoro, dai vari generi del cinema alla messa in scena".

"Attraverso la visione guidata di immagini e spezzoni di film da analizzare saranno introdotti alle nozioni basilari del linguaggio, e accompagnati nell?interpretazione - prosegue Marsico -. Partiranno poi dei laboratori di scrittura creativa a piccoli gruppi per la stesura della storia e dei dialoghi e la composizione di uno storyboard. L?ultima fase, prima delle riprese, prevede degli incontri con il regista sulla recitazione e sulla gestualità dell?attore in modo da poter procedere alla realizzazione dei video. I cortometraggi montati in un collage unico produrranno un filmato da proiettare per le famiglie in un evento conclusivo del progetto a fine scuola".

"La città, che viene abitualmente vissuta come palestra educativa, - ricorda la dirigente scolastica - è il primo ambiente con il quale i bambini della primaria si misurano andando oltre la loro casa e la famiglia. Diventa il luogo dove esercitare le competenze di cittadinanza fuori dalla classe. La Scuola Primaria Diego Fabbri, che partecipa con tutte le sue classi al progetto, è in pieno centro storico e accoglie una platea scolastica multiculturale, alunne e alunni straniere/i, di prima e seconda generazione e questo progetto aiuta la socializzazione e l?integrazione parlando un linguaggio più immediato e spontaneo che non ha confini. Gli altri plessi coinvolti sono la Scuola Secondaria di I grado Caterina Sforza con le classi prime e la Scuola Primaria Anello Rivalti con le classi seconde, quarte e quinte".

"Ciak? si gira Forlì!" prevede il coinvolgimento di esperti e professionisti a vario titolo che affiancheranno i docenti e la scuola nelle attività e nella comunicazione e promozione del progetto: il regista e sceneggiatore Leo Canali per le riprese e la produzione dei filmati, i registi Antonio Bigini e Luca Magi per introdurre al mondo e ai linguaggi del cinema, Elena Campacci e Viola Zangheri dell?Associazione Soffiditerra esperte in outdoor education e, per dare promozione e comunicazione alle varie fasi del progetto, l?agenzia Casa Walden. Il progetto prevede anche la presenza e l?utilizzo di una sala cinematografica cittadina, la Sala Mazzini, dove i bambini e le bambine potranno vedere, nel corso di proiezioni mattutine, alcuni classici della storia del cinema, adatti alla loro età, in partnership con la Cineteca di Bologna.