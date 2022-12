Fondo speciale per le famiglie con persone disabili: il Comune mette risorse per 100mila euro

Nata nel 2020 attraverso il confronto con le associazioni di famiglie e persone disabili nonché con la Consulta delle Associazioni di famiglie del Comune di Forlì, torna per il terzo anno di fila l’iniziativa “Progettiamo in Comune”, rivolta a favore delle persone disabili per la promozione del benessere e dell’inclusione sociale.

“Il Comune di Forlì - spiega l’assessora al Welfare Barbara Rossi - ritiene necessario sostenere le famiglie che si trovano in condizione di fragilità a causa della presenza di una o più persone disabili al loro interno, non solo attraverso le attività connesse alla presa in carico sociale e sanitaria e la progettazione personalizzata che ne consegue, ma anche attraverso misure di supporto economico che consentano di avvalersi di servizi privati e a libera scelta, favorendo l’autodeterminazione delle persone. Per questa ragione abbiamo deciso di replicare l’iniziativa ‘Progettiamo in Comune’, destinando un fondo speciale a favore dei più fragili e di chi, con grande amore e senso di responsabilità, sta loro accanto".

"Le risorse messe a disposizione da questa Amministrazione per la realizzazione di questo importante progetto ammontano a 100mila euro - aggiunge -. Per noi è prioritario sostenere le famiglie al cui interno sono presenti persone disabili. Vogliamo favorire percorsi di benessere e di inclusione con il territorio, contribuendo al miglioramento della qualità di vita individuale e di comunità, affinché la persona sia protagonista del proprio progetto di vita, valorizzando la capacità di autodeterminazione e il benessere psico-fisico dell’intero nucleo familiare".

È possibile presentare la domanda tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comune.forli@pec.comune.forli.fc.it, tramite posta elettronica all’indirizzo richiestedisabili@comune.forli.fc.it e richiestedisabili@comune.forli.fc.it specificando nell’oggetto “Richiesta contributo per benessere ed inclusione sociale”, oppure tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Forlì, Servizio Benessere Sociale e Partecipazione, Piazza Saffi 8 - 47121, Forlì Le richieste possono essere presentate a decorrere dalla data di imminente pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito del Comune di Forlì, fino a martedì 31 gennaio. Per informazioni è possibile rivolgersi all’assistente sociale di riferimento, se già in carico al servizio, oppure allo Sportello sociale del Comune di Forlì, tel. 0543 712888.