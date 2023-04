Importante riconoscimento per la Fanzinoteca: inserita nel progetto del Ministero "CulturaItalia"

Ennesimo riscontro della validità e esclusività per la Fanzinoteca d'Italia 0.2 - Centro Nazionale Studi Fanzine che giunge come riprova dal Ministero della Cultura, testimonianza di riconoscimento quale risorsa culturale inserita in 'CulturaItalia l'Aggregatore Nazionale del Patrimonio Culturale Italiano', il portale del MiC nel quale, per Forlì, si possono trovare anche i Musei San Domenico. Una risorsa da valorizzare come patrimonio culturale attraverso l'enorme quantitativo dei dati, molto chiari, in grado di rendere l’idea di cosa sia stato e sia tutt'ora l'impegno sociale e culturale dell'unica Fanzinoteca in Italia.

Oltre 650 settimane di attività e lavoro gratuito in veste di volontariato da parte dello Staff Fanzinoteca, diretto dall’esperto nazionale fanzinotecario Gianluca Umiliacchi, andato ben oltre alla semplice attività sociale e culturale, con decine di migliaia di ore di volontariato passate in sede e fuori sede, concreta testimonianza del valore e conferma dell'interesse in grado di richiamare, da tutta la città forlivese, da tutta l'Italia e dall'estero, un grande pubblico sempre più interessato all'universo delle auto-edizioni fanzinare.

"In questi tredici anni, con un costante aumento esponenziale, la sede fanzinotecaria è stata in grado di mostrare la veridicità di questa atipica struttura, una grande realtà socio-culturale molto più di quanto si possa immaginare - specifica l’esperto nazionale fanzinotecario -. Giunge questa convalida per le caratteristiche peculiari che rispecchiano la dote posseduta: capacità di essere al passo con lo spirito dei tempi, se non proprio anticipandoli, esclusività dedicata al recupero, alla salvaguardia e alla promozione fanzinara, polo di riferimento nazionale per fanzinari, studiosi, autori, e tutti gli interessati, rivestendo un’importante ruolo nazionale, ed internazionale".

Il progetto

"CulturaItalia è un progetto promosso e gestito dal Ministero della Cultura, MiC, portale che propone un accesso nel mondo della cultura italiana, raccogliendo e organizzando le risorse che compongono il ricco universo culturale del nostro Paese, per metterli a disposizione degli utenti della Rete - spiega Umiliacchi -. Risorse che compongono l’articolato patrimonio della cultura italiana, per rappresentare una risposta sia alle esigenze di un pubblico esperto, sia ai bisogni dell’utente di cultura media. CulturaItalia offre agli utenti specializzati, come studenti, ricercatori e addetti ai lavori del settore culturale, l’opportunità di effettuare ricerche mirate corrispondenti a interessi specifici, una iniziativa condivisa con Regioni, Università e altri importanti istituti culturali italiani, sia pubblici che privati. Principale provider di contenuti italiani a Europeana, è il tramite tra le istituzioni culturali italiane e il portale che dà accesso al patrimonio culturale europeo, con un progetto partecipativo che coinvolge i vari attori della produzione e fruizione culturale italiana, fra i quali anche la Fanzinoteca d'Italia 0.2 - Centro Nazionale Studi Fanzine con la sua autenticità accertata".

"Da ben 13 anni la Fanzinoteca d'Italia 0.2 - Centro Nazionale Studi Fanzine supporta gratuitamente, con aperture pubbliche e straordinarie, una notevole quantità di mostre, esposizioni, visite guidate, incontri, presentazioni, corsi, workshop, rivolti a tutte le persone sempre più interessate e partecipative - ricorda Umiliacchi -. La città di Forlì può facilmente constatare, grazie alla serietà, professionalità e capacità unica nel loro genere, che l'esclusiva e affermata 'Biblioteca delle Fanzine', di spessore internazionale, è un grande valore sociale e culturale che nessuna altra città italiana è in grado di vantare e possedere. Attività definibile come utilità generale per i rapporti sociali, la visibilità sociale nonché lo sviluppo sociale, in grado di avvalersi di formazione e informazione, oltre alle collaborazioni partecipativa di Rete, forte d'estensione per una continuità di percorso, col supporto del Comitato di Quartiere Ca’Ossi e l’Associazione Culturale 4Live, la 'Biblioteca delle Fanzine', si è conquistata un’attenzione particolare da parte del grande pubblico e degli addetti ai lavori per l’importante ruolo nazionale, ed internazionale, che riveste. Aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse, previo accordo, disponibile per aperture su richiesta". Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 339 3085390, fanzinoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzinoteca.it.