Progetto Donatori di Musica: il concerto di Giulia Maltoni all’Hospice di Forlimpopoli

Giovedì il salotto dell’Hospice di Forlimpopoli si è tenuto un nuovo concerto che fa parte della rassegna “Musicacura: Assoli e concerti per non sentirsi soli”, parte integrante del progetto Donatori di Musica, una rete nazionale di artisti che gratuitamente svolgono esibizioni in ospedali, la cui sede forlivese è l’associazione MagicaMenteMozart, presieduta da Yuri Ciccarese. Protagonista dell’evento musicale è stata la chitarrista Giulia Maltoni, 27 anni, di cui oltre 20 trascorsi nello studio e nel perfezionamento dello strumento sotto la guida del maestro Paolo Benedetti, al Liceo Musicale Masini di Forlì, per poi conseguire la laurea in chitarra classica. Per Giulia non si è trattato della prima esperienza di un concerto in un luogo di cura: già nello scorso mese di gennaio si era esibita all'ospedale Bufalini di Cesena.

Introdotta da Marco Maltoni, direttore dell'Unità operativa di Cure Palliative dell’Ausl Romagna e referente scientifico dell’associazione Amici dell’Hospice, partner organizzativo dell’evento, Giulia ha proposto agli ospiti della struttura e ai loro famigliari alcuni brani, dai quali sono emersi la passione e il virtuosismo con cui approccia la chitarra: ha eseguito “Passacaglia” di S.L. Weiss, “Recuerdos de la Alhambra” di F. Tarrega, “Chaconne BWV 1004” di J.S. Bach, “Rossignana n. 1” di M. Giuliani e “Lacrimas de Buenos Aires” della contemporanea Claudia Montero. Il pubblico presente ha gradito molto l’esibizione di Giulia e in generale l’ingresso della musica dal vivo in un contesto così particolare come un luogo di cura, quale è l’Hospice. Forti di questo positivo riscontro le associazioni MagicaMenteMozart e Amici dell’Hospice proporranno anche per il prossimo anno eventi del genere.